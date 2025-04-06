Британия и Франция обсудили миротворцев на Украине с Киевом

Начальники штабов Британии и Франции обсудили отправку сил сдерживания в Киев

Tекст: Денис Тельманов

Британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел встречу с главами генштабов Франции и Украины в Киеве для обсуждения возможного развертывания сил сдерживания. На встрече обсуждались структура, размер и состав будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Имя представителей Франции и Украины, участвовавших во встрече, не уточняется, пишет РИА «Новости».



Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что по итогам парижского саммита коалиции желающих, среди которых Британия и Франция, планируется отправка на Украину сил сдерживания. Французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут миротворческими и их целью станет сдерживание России. Они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных местах.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия видит размещение иностранных миротворцев как провокацию, создающую новые факты на земле и затрудняющую мирное урегулирование конфликта. Лавров подчеркнул, что страны Запада не будут заинтересованы в согласовании условий, если контингент будет размещен на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генералы Франции и Британии посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в текущем конфликте с Россией.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, назначенной на 11 апреля в Брюсселе.