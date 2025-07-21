Страховые компании не зафиксировали жалоб туристов на холерные бактерии в Турции

АТОР сообщил об отсутствии жалоб туристов на заражение опасными бактериями в Турции

Tекст: Мария Иванова

Страховые компании, работающие с туроператорами, не получали жалоб от российских туристов, находящихся в Турции, на заболевания, связанные с обнаружением опасных бактерий, сообщает ТАСС.

В АТОР отметили: «Страховые компании, работающие с туроператорами, не получали от туристов жалоб, связанных с этим заболеванием. Официальные структуры в Турции никаких тревожных оповещений не направляли».

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что у берегов Турции стали обнаруживать бактерии вида Vibrio, которые могут вызывать опасные заболевания, включая холеру. Однако информации о массовых заболеваниях среди туристов в Турции не поступало, и тревожные оповещения не распространялись.

Тем временем Роспотребнадзор заявил, что следит за ситуацией с возможным случаем холеры в Польше. В ведомстве пояснили, что у больной женщины в Польше обнаружено ДНК Vibrio cholerae, а контактные лица взяты под наблюдение и изоляцию.

В России местные случаи холеры не регистрировались более 50 лет. Роспотребнадзор отметил, что в последние годы единичные завозные случаи инфекции фиксировались только среди граждан, прибывших из эпиднеблагополучных стран. По каждому такому случаю организовывался полный комплекс противоэпидемических мероприятий, осложнений зафиксировано не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей выявили опасные виды бактерий Vibrio, способные вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции.

Между тем в России зафиксировали рост завоза брюшного тифа. Все случаи заболевания малярией, холерой и брюшным тифом в стране были привезены из других государств, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.