Генпрокуратура сообщила о снижении числа убийств и грабежей в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество убийств, грабежей и разбоев в России в первом полугодии 2025 года значительно сократилось, передает ТАСС со ссылкой на данные Генпрокуратуры. В период с января по июнь зарегистрировано на 11,2% меньше убийств (с покушениями), чем год назад – 3,3 тыс. против 3,7 тыс. Серьезно уменьшилось и число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего: падение составило 21,2%, до 1,3 тыс. случаев.

Генпрокуратура также отметила, что количество грабежей снизилось на 16% до 7,7 тыс., а разбоев – на 13,2% до 1,2 тыс. В целом в стране выявлено 940,5 тыс. преступлений, что на 1,8% ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период. Зафиксировано сокращение числа краж на 4,1% (до 224,8 тыс.), а краж из жилища – сразу на 24,5% до 6,9 тыс.

Мошенничество также стало реже встречаться: по этой категории преступлений зафиксировано снижение на 0,8% (221,6 тыс.). В структуре преступности преступления против личности составляют около 12%. Каждое шестое из них связано с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, таких случаев стало меньше на 15,3% – 16,2 тыс. подобных эпизодов.

За первое полугодие 2025 года от преступных посягательств погибло 10,6 тыс. человек, что на 1,7% больше прошлогоднего значения, а примерно 15,4 тыс. человек получили тяжкие телесные повреждения – этот показатель снизился на 2%. Значительная часть преступлений (84%) совершена в городах, причем в общественных местах число преступлений сократилось на 0,7%, а на улицах, в парках и скверах – на 11,8%.

Отмечено небольшое увеличение числа экономических преступлений – на 1% до 67,5 тыс., при этом половина новых дел – это новые эпизоды по уже заведенным делам. При этом доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре выросла с 31,5% до 35,4%, а их абсолютное число увеличилось с 301,7 тыс. до 333,3 тыс. Расследовано 246,1 тыс. преступлений, совершенных рецидивистами, что на 35,4 тыс. меньше, чем годом ранее, а их доля среди всех преступлений снизилась с 57,4% до 53,1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число экстремистских преступлений в России увеличилось на треть. Генпрокуратура зафиксировала рост числа телефонных мошенничеств в 2024 году на 15%. Ведомство сообщило о спасении 6 трлн рублей от действий мошенников.