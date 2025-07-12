Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военнопленные, которых посещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, попросили у нее книги, крестики и Библии, их просьбы были выполнены, передает РИА «Новости». Москалькова рассказала, что после просьбы военнопленных водители направились в ближайшую церковь, где закупили крестики, и пленные были этим очень довольны.

Омбудсмен напомнила, что совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом они осуществляют взаимные посещения военнопленных и следят за условиями их содержания. Особое внимание уделяется медицинской помощи и гуманитарным вопросам, связанным с литературой и личными вещами.

Москалькова подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста, который должен посещать российских пленных на Украине, чтобы те могли получать письма от родных. Она также добавила, что во время последнего обмена получила большую пачку писем от украинских родственников и передала письма российским пленным. Москалькова процитировала слова одного из пленных: «вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова сообщила о возвращении двух жителей Курской области из Сум. Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных. Она также сообщила о возвращении военных, числившихся без вести пропавшими.