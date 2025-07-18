Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью
Песков назвал любые западные военные объекты на Украине законной целью ВС России
Любые военные объекты на Украине, включая западные, рассматриваются как законная цель для российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Любые военные объекты на Украине, включая объекты западных стран, считаются для России законной целью, передает ТАСС.
Песков также отметил, что соответствующее отношение распространяется на все военные объекты, без исключения.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подверг Россию критике из-за удара по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.
МИД России пообещал считать «коалицию желающих» на Украине военной целью.