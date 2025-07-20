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    20 июля 2025, 20:25 • В мире

    США уперлись в киевский тупик

    Белый дом достиг потолка возможностей влияния на украинский конфликт

    США уперлись в киевский тупик
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    20 июля исполнилось ровно полгода с начала полномочий Дональда Трампа как президента США. Все это время было отмечено крайне противоречивыми и заявлениями, и действиями нового главы Белого дома, особенно в том, что касается украинского урегулирования. На что надеялись политологи, почему у Трампа ничего не вышло и в какой тупик в итоге попал он сегодня?

    Вот уже полгода президент США Дональд Трамп прокладывает курс американской внешней политики. Первое время казалось, что курс этот оказался совершенно определенным – и он принципиально отличается от того, что делал предшественник Трампа Джозеф Байден. Особенно по отношению к событиям на Украине.

    Звучали расчеты на то, что Белый дом сократит или даже полностью откажется от американской помощи киевскому режиму. Ведь более половины тех, кто голосовал за Трампа, к этой помощи относились весьма скептически. В целом же республиканцы, одержимые идеей «Америка превыше всего», хотели от Трампа прекращения трат киевскому режиму. Да и сам новый глава Белого дома говорил, что пустые чеки ни для кого выписывать больше не будет.

    Кроме того, предполагалось, что приоритетным для американцев будет противостояние не с Россией, а с КНР. «Что в США будут проводить внешнюю политику, требующую концентрации американских ресурсов на борьбе с Китаем. Соответственно, Штатам придется сокращать поддержку Украины и перенаправлять ресурсы в сторону усилий по сдерживанию Китая», – напоминает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. А сейчас еще и Ирана, учитывая необходимость укрепления ПВО Израиля и своих баз после 12-дневной войны с Тегераном и в преддверии новой войны.

    Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине для него «чужая война». Спровоцированная администрацией Байдена. А значит, Трамп будет склонен ее скорее закончить, в том числе с помощью давления на Киев.

    Но внезапно, после полугода мытарств, президент США стал говорить, что продолжит поддерживать киевский режим вооружением – и даже увеличит его количество. Да, не в виде бесплатных поставок, а через европейские страны. Мол, Европа будет теперь закупать у США оружие для Украины и «оплачивать его на 100 процентов».

    Звучали сигналы о том, что Трамп перестанет слушать европейцев, одержимых идеологическим противостоянием с Россией. Однако этого в полной мере тоже не произошло.

    Наконец, звучали надежды на то, что новая администрация Белого дома сделает ставку на сотрудничество с Россией.

    «Говорилось о том, что Трамп – бизнесмен, а поэтому должен понимать, что сотрудничать с Россией для него гораздо важнее, чем поддерживать Украину. Ведь у России гораздо больше экономических возможностей. Да и вообще Украина обречена на военное поражение, а значит, поддерживать ее – это ставить на проигрышную карту», – напоминает Дмитрий Суслов. Ну или хотя бы начнет снимать антироссийские санкции, тем самым стабилизируя отношения с Москвой и предоставляя американским бизнесменам новые возможности. А также восстанавливая российско-американские отношения для сотрудничества, например, по иранскому вопросу.

    Однако и тут Белый дом повел себя двойственно. Да, незначительная часть санкций была снята – однако в то же время Сенат обсуждает принятие новых. Российско-американское взаимодействие продолжается (взять хотя бы встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре), но особого публичного результата оно не приносит.

    Наконец, была надежда на то, что Трамп построит новую систему международных отношений. Более многополярную и соответствующую нынешним реалиям. «Считалось, что Трамп – сторонник сделки великих держав. Новой Ялты, нового глобального раздела сфер влияния между США, Китаем и Россией», – говорит Дмитрий Суслов. Некоторые СМИ рисовали даже карты раздела.

    В реальности же Трамп, по мнению Дмитрия Суслова, оказался привержен американскому первенству и его укреплению, что доказала его политика в отношении Китая, БРИКС, роли доллара, искусственного интеллекта. «Причем Трамп – приверженец еще более жесткого утверждения американского первенства. Не либеральными способами через либеральный же мировой порядок, а посредством классической империалистической политики, предполагающей подавление и борьбу со странами-соперниками», – резюмирует Дмитрий Суслов.

    В чем же заключалась ошибка всех этих оптимистичных прогнозов? Похоже, сторонники революционных подходов в американской внешней политике (а предложенные изменения тянут именно на революцию) не учли ее колоссальную инерционность. И прежде всего в числе просчитавшихся – сам Трамп и его соратники.

    Под конкретные действия выделены деньги, набраны исполнители, подведена идеологическая база, подтянуты лоббисты, написаны программы и планы. Изменить все одним росчерком пера невозможно – тем более что президент в США не решает абсолютно все. Уже тот факт, что администрации Белого дома удалось разогнать такого монстра как, USAID (агентство, которое руководило выделением международной помощи), можно считать колоссальным достижением.

    Кроме того, далеко не все в администрации Трампа являются теми прагматиками, которые были бы комфортны Москве. «Если бы политику США определяли такие люди, как вице-президент Джей Ди Вэнс или замминистра обороны Элбридж Колби, то они действительно бы сосредоточились на борьбе с Китаем за счет сокращения помощи Украине. Однако внутри администрации есть и другие группы. Например, традиционные американские «ястребы», такие как госсекретарь Марко Рубио. Они же преобладают в Сенате», – говорит Дмитрий Суслов. И Трамп должен учитывать их точку зрения.

    Сторонники идеи о том, что Трамп принудит Украину к завершению конфликта, считали, что можно каким-то образом совместить победы России и США. Сделать так, что и Москва, и Вашингтон назовут итоги войны своим успехом. Кремль добьется целей СВО – а Белый дом спасет остатки украинской государственности.

    Однако у президента США иное мнение. «Трамп хочет завершить конфликт на нынешней стадии при сохранении Украины в качестве интегрированного с Западом и сильного в военном отношении государства. То есть при формуле, которая была бы стратегическим поражением России, поскольку не решает задач СВО», – говорит Дмитрий Суслов.

    Все переговоры с Москвой Вашингтон вел об условиях скорее заморозки конфликта, а не его прекращения. Не по поводу устранения первопричин конфликта Москвы и киевского режима. Поэтому эти переговоры до сих пор не оказались успешными.

    Россия рассматривается американским президентом как препятствие для его империалистической политики. Соперник, которого за многие месяцы переговоров так и не удалось склонить к сотрудничеству в деле противостояния США с другими соперниками – Китаем, Ираном, Северной Кореей. Из чего следует, что Россию надо ослаблять и не идти ей на уступки. Даже в мелочах – например, возврате дипсобственности.

    Кроме того, победа Москвы на Украине станет серьезным ударом по позициям США. «Завершение украинского конфликта на условиях России означало бы поражение Трампа. Его бы тут же обвинили и собственные однопартийцы, и союзники США во всем мире, – продолжает Дмитрий Суслов. – Он стал бы президентом, при котором Украина рухнула – после того, как Штаты поддерживали ее с 2014 года в качестве одного из главнейших своих внешнеполитических приоритетов».

    Но дело не только в положении самих США. «В случае попустительства Трампа победе России на Украине все союзники и партнеры отвернутся от Соединенных Штатов. Если же система американских союзов будет подорвана, у США не получится перераспределить на союзников бремя оборонных расходов», – говорит Дмитрий Суслов. И не получится концентрировать их ресурсы для противостояния тому же Китаю.

    Весь этот полный набор противоречий, похоже, наконец открылся администрации Белого дома. Дональд Трамп и его команда через полгода после прихода в Белый дом убедились в ограниченности своих дипломатических усилий. Президент США в кругу соратников признал, что разрешение украинского кризиса оказалось для него куда более сложной задачей, чем он рассчитывал изначально.

    Действующая администрация США сама загнала себя в ловушку, и прежде всего на украинском направлении. Им нужно завершить украинский конфликт и наладить отношения с Россией – но, по сути, для всего этого у Трампа связаны руки.

    Скорее всего, именно поэтому Вашингтон на днях выдвинул Москве условия, названные западной прессой «ультиматумом» – угроза ввести против России новые санкции через 50 дней, к началу сентября, если не будут достигнуты какие-либо договоренности с Украиной. На самом деле это срок выставлен вовсе не для Москвы, а для самого американского руководства.

    «Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины, – говорит газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По словам эксперта, американская дипломатия «на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением».

    Можно сказать, что Трамп и его администрация ушли на украинском направлении в летний отпуск – ровно до начала сентября. И по итогам этого «отпуска» стоит ожидать вовсе не обязательно каких-то новых антироссийских санкций – но какой-то большей определенности американской политики. И по отношению к России, и по отношению к Украине.

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