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    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    29 июня 2025, 12:56 • Новости дня

    Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России

    Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    США отменили санкции, мешавшие строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которую возводит Росатом, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, данное решение связано со сменой американской администрации после прихода к власти Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

    Сийярто напомнил, что санкции были введены в ноябре 2024 года при президентстве Джо Байдена против Газпромбанка, через который финансировался проект АЭС. Министр подчеркнул: «К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию «Пакш»».

    Ранее администрация Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    В феврале Сийярто выразил надежду на то, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой.

    28 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и ответил на него европейским парламентариям.

    По словам Дэвиса, Зеленский говорил о необходимости поражения России, а европейские политики встречали его слова аплодисментами, передает «Царьград».

    Он выразил мнение, что подобная реакция свидетельствует о коллективной утрате адекватности у депутатов, которых, вероятно, вводят в заблуждение такие лидеры, как Стармер и Макрон.

    Дэвис также считает, что поддержка подобных заявлений лишь способствует росту числа жертв среди тех, кого эти политики якобы защищают.

    Он отметил, что в НАТО уже признают приближающееся падение режима Зеленского и выразил опасения, что это может быть использовано для усиления военной истерии в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил ЕС продолжить «покрытие бюджетных потребностей» Украины.

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    28 июня 2025, 10:14 • Новости дня
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    New York Times: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска заняли ряд территорий на Украине, что привело к сокращению месторождений редкоземельных металлов под контролем Киева, пишет New York Times.

    Уточняется, что украинская сторона лишилась возможности использовать эти ресурсы для потенциальных сделок с Соединенными Штатами, передает Ura.ru.

    Издание отмечает, что российские военные установили контроль над литиевым месторождением в Донецкой области, которое Киев рассматривал как ключ к развитию экономического сотрудничества с Вашингтоном.

    Газета указывает, что этот актив планировалось задействовать в стратегическом соглашении между Украиной и США по поставкам критически важных минеральных ресурсов.

    По информации издания, сейчас российские войска приближаются к новым залежам титана, урана и других полезных ископаемых, что еще больше ограничивает экономические возможности киевских властей.

    Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

    Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    27 июня 2025, 10:12 • Новости дня
    Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине
    Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол США в Москве Линн Трейси попрощалась с россиянами, процитировав строки из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву».

    В Telegram-канале ведомства указано: дипломат отметила, что была вдохновлена встречами с россиянами, которые любят свою страну и трудятся ради лучшего будущего, и добавила, что хочет завершить обращение словами Пушкина о любви к Родине, присущей каждому человеку.

    Трейси процитировала строки: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!». Она указала, что эти слова олицетворяют национальное чувство и стремление к лучшему.

    Одна из строк этого стихотворения легла в основу названия советского фильма 1975 года «Звезда пленительного счастья», который посвящен декабристам и их женам. В стихотворении, написанном в 1818 году, Пушкин призывает верить в торжество свободы и будущую славу тех, кто борется за честь и справедливость.

    Чаадаев, к которому обращено стихотворение, был российским писателем и автором «Философских писем», а его образ вдохновил создание героя Чацкого в пьесе Грибоедова «Горе от ума».

    Ранее американская дипмиссия сообщила, что глава американского посольства в Москве Линн Трейси завершила свою работу в России и уезжает из страны.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    28 июня 2025, 18:18 • Новости дня
    В Будапеште прошел запрещенный властями гей-парад с депутатами ЕС
    В Будапеште прошел запрещенный властями гей-парад с депутатами ЕС
    @ Balint Szentgallay/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на официальный запрет и ужесточение законодательства, в Будапеште прошел гей-парад (движение ЛГБТ в России запрещено и признано экстремистским) с участием примерно 70 депутатов Европарламента и тысяч сторонников.

    В Будапеште прошел ежегодный гей-парад, несмотря на официальный запрет со стороны полиции и возражения правительства премьер-министра Виктора Орбана, передает ТАСС.

    Полиция не стала препятствовать мероприятию, сосредоточив усилия на предотвращении возможных столкновений между участниками шествия и их противниками. В параде приняли участие около 70 депутатов Европарламента, а также представители ЛГБТ-сообщества со всей Европы.

    Среди оппонентов шествия выступили радикально-консервативная партия «Наша родина» и молодежное движение «64 округа», которые перекрыли мост Свободы. Это вынудило полицию изменить маршрут парада, чтобы не допустить конфликтов.

    «Сегодня в городе слишком много протестов, мы не хотим конфликтов», – заявил один из полицейских, слова которого приводит Telex.

    В этом году шествие пришлось перенести с центрального проспекта Андраши на другой маршрут: участники собрались у мэрии, прошли по Большому бульвару и по мосту Эржебет перешли на набережную у Технологического университета.

    По оценкам организаторов, акцию посетили более 100 тыс. человек, среди них депутаты Европарламента почти из всех стран ЕС. Показательно, что поддержать участников приехала шведская экоактивистка Грета Тунберг, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Венгрии не препятствовать проведению парада, на что Орбан ответил, что внешние советы неуместны.

    Запрет на проведение гей-парада в центре города был введен впервые за 30 лет после изменений в конституции и законе о собраниях, подписанных президентом Тамашем Шуйоком. Новые нормы придают приоритет правам детей и ограничивают публичные мероприятия, демонстрирующие отклонения от гендерной идентичности, смену пола или гомосексуальность. За нарушение закона предусмотрены высокие штрафы, и полиция предупредила о возможности предъявления обвинений организаторам.

    Власти Венгрии поясняют, что формального запрета на гей-парады нет, однако новые правила ограничивают их проведение в центре города, предлагая организовывать такие мероприятия на удаленных площадках. Эти ограничения вызвали волну критики со стороны ЛГБТ-активистов, правозащитников и руководства Евросоюза, которые называют нововведения наступлением на гражданские права в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запретил проведение гей-парада в Будапеште. Еврокомиссия и Европарламент выразили протест против этого решения.

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    27 июня 2025, 22:45 • Новости дня
    США продлили разрешение на операции с банками России по ядерной энергетике

    Tекст: Антон Антонов

    Финансовые операции с российскими банками в сфере гражданской ядерной энергетики в качестве исключения из санкционного режима США разрешены до середины декабря, следует из генеральной лицензии, обнародованной властями США.

    Министерство финансов США обнародовало генеральную лицензию номер 115B, согласно которой действие разрешения на проведение финансовых операций, связанных с гражданской ядерной энергетикой, продлено до 19 декабря, передает ТАСС.

    Документ касается Банка России, НКЦ, Альфа-банка, Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанка, Росбанка, Сбербанка, Совкомбанка, банка «Зенит», банка «Открытие» и банка «Санкт-Петербург». Лицензия также распространяется на структуры, где эти банки контролируют 50% или более акций.

    Новая лицензия была подписана и.о. директора отдела контроля над иностранными активами Минфина США Лизой Паллукони. Генеральная лицензия 115B заменила предыдущий аналогичный документ номер 115A, который утратил силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США продлило до 9 июля действие генеральной лицензии на оплату налогов и пошлин в России американскими компаниями и гражданами. В марте США завершили действие лицензии, разрешавшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.

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    28 июня 2025, 11:41 • Новости дня
    Захарова рассказала о нацистском прошлом деда главы МИ-6 Метревели
    Захарова рассказала о нацистском прошлом деда главы МИ-6 Метревели
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации о прошлом деда нового руководителя разведки Британии Блейз Метревели, назвав его военным преступником.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Константин Добровольский, дед Блейз Метревели, был украинским коллаборационистом, который после начала войны перешел на сторону нацистской Германии и вступил в ряды СС.

    Как отмечает Захарова, архивные материалы содержат признание Добровольского о прямом участии в уничтожении евреев под Киевом. Она также подчеркнула, что, по имеющимся данным, он руководил расстрелами евреев в селах и был известен своей жестокостью по обе стороны фронта.

    Дипломат считает маловероятной версию о том, что немецкое командование отпустило бы такого, по ее словам, «ценного кадра» из Киева накануне крупных карательных акций.

    Захарова выразила мнение, что судьба Добровольского, скорее всего, закончилась либо ликвидацией наступающими советскими войсками, либо наказанием со стороны НКВД-МГБ, либо устранением своими же соратниками.

    Блейз Метревели родилась в Гонконге, затем семья переехала в Британию, где она получила образование в Кембридже и в итоге была назначена главой МИ-6. В британском МИД заявили, что она лично не была знакома с дедом и никогда его не встречала.

    Захарова поставила под сомнение, действительно ли родственники Блейз Метревели скрывали от нее прошлое семьи, и выразила мнение, что ей стоит лично ответить на вопросы о своем отношении к происхождению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, карьерная разведчица Блез Метревели возглавит службу внешней разведки Великобритании МИ-6, став первой женщиной на данном посту.

    Глава MI6 Ричард Мур покинет свой пост осенью после пяти лет работы. За должность боролись три женщины. Среди кандидатов была бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд.

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    26 июня 2025, 22:39 • Новости дня
    Медведев предложил «трибуналу» СЕ и Киева наказать Зеленского или Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение Совета Европы и Киева о создании «трибунала» по Украине следовало бы использовать для осуждения преступлений главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Что-то вроде Совета Европы и что-то вроде Украины создали «трибунал» по агрессии», – указал Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Как иронично предположил Медведев, такой «трибунал» может понадобиться, чтобы «посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду», которые и «организовали агрессию». «Или они хотят наказать представителей ЕС и Великобритании? Байдена?» – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент принял резолюцию с призывом создать «трибунал» по событиям на Украине. Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании «спецтрибунала». Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что заседания «трибунала» будут проходить в Люксембурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается предпринимать ответные шаги на инициативу по учреждению «трибунала». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз не обладает правовой компетенцией в отношении действий России. Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов подчеркнул, что западные планы по созданию «трибунала» направлены на лишение европейцев их средств.

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    27 июня 2025, 07:39 • Новости дня
    Посол США Линн Трейси завершила работу и покинула Москву
    Посол США Линн Трейси завершила работу и покинула Москву
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава американского посольства в Москве Линн Трейси завершила свою работу в России и уезжает из страны, сообщает американская дипмиссия.

    В сообщении уточняется, что диппредставительство выразило признательность за вклад Трейси, подчеркнув ее «последовательную дипломатию, глубокое уважение к русской культуре и служение американскому народу», передает ТАСС.

    Дата отъезда Трейси не уточняется, причины завершения ее работы также не приводятся в сообщении посольства.

    Ранее посольство Соединенных Штатов объявило о скором завершении работы Линн Трейси в качестве посла в России.

    Напомним, в сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

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    27 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», – сказал он на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что всегда открыт для контактов и встреч, подчеркнув, что к диалогу готов и Трамп. По мнению российского президента, такие переговоры необходимо тщательно готовить.

    В мае Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Ранее Путин провел 50-минутный телефонный разговор с президентом США, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    27 июня 2025, 03:23 • Новости дня
    Белый дом захотел свернуть финансирование касающейся Украины программы

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США рассматривает остановку финансирования глобальных программ, занимающихся сбором данных о «военных преступлениях», в том числе на Украине, сообщили источники Reuters.

    Источники Reuters сообщили, что Белый дом рекомендовал прекратить финансирование почти 20 программ по расследованию «военных преступлений» в мире, включая Мьянму, Сирию и конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Это предложение может затронуть инициативы Global Rights Compliance и Legal Action Worldwide, которые касаются «преступлений», необоснованно приписываемых России.

    Финальное решение по вопросу сокращения финансирования пока не принято, поскольку в госдепартаменте США сохраняется возможность оспорить рекомендации Белого дома. Источники Reuters отмечают, что вероятность того, что глава дипломатии США Марко Рубио поддержит продолжение большинства программ, невелика.

    «Однако, по словам одного источника, главный дипломат США может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления на Украине», – передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета The Telegraph заявила, что Украина лишилась поддержки самого могущественного и богатого союзника. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии в вопросе конфликта на Украине.

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    26 июня 2025, 21:45 • Новости дня
    Венгрия заблокировала решение ЕС о переговорах с Украиной
    Венгрия заблокировала решение ЕС о переговорах с Украиной
    @ Sebastian Gollnow/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Саммит стран Евросоюза не смог согласовать итоговое заявление из-за позиции Венгрии, отказавшейся поддержать начало переговоров о вступлении Украины.

    Венгрия заблокировала принятие итогового заявления по Украине на саммите Европейского союза, передает ТАСС. По проекту документа, двадцать шесть стран Евросоюза поддержали предложение начать переговоры о вступлении Украины, однако решение оказалось невозможным из-за вето со стороны Будапешта.

    В пресс-релизе Европейского совета говорится, что вопрос будет вновь рассмотрен в октябре, на следующей встрече лидеров Евросоюза. Не утвержденный проект заявления содержал прямое приглашение Совету ЕС приступить к действиям для запуска переговоров с Киевом при условии выполнения всех необходимых критериев.

    Ранее венгерские власти заявили, что ни при каких обстоятельствах не поддержат начало процесса приема Украины в Евросоюз, что и подтвердилось на саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выступили против скорого вступления Украины в Евросоюз.

    Венгерский суд удовлетворил ходатайство бывшего сотрудника посольства Киева Сергея Александрова и отменил его депортацию на Украину. Венгрия намерена препятствовать действиям по интеграции Украины на предстоящих саммитах НАТО и Евросоюза.

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    28 июня 2025, 16:56 • Новости дня
    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена

    Глава РФПИ Дмитриев призвал европейских бюрократов слушать «папочку Трампа»

    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена
    @ Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским чиновникам стоит ориентироваться на заявления «папочки» Дональда Трампа, а не «некомпетентного» Джо Байдена, заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, европейским бюрократам стоит прислушиваться к словам «папочки» Дональда Трампа, а не его предшественника Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    Дмитриев назвал Байдена «некомпетентным» и пояснил, что большое значение имеют именно слова Трампа.

    «Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений», – заявил Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева последовал после комментария Трампа, который назвал «очень приятными» слова президента России Владимира Путина о его усилиях по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться», комментируя слова Дональда Трампа о сравнении Ирана и Израиля с детьми.

    Дональд Трамп принял унижение Европы, что вызвало обсуждение в западных политических кругах.

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    28 июня 2025, 22:06 • Новости дня
    США заявили о желании урегулировать конфликт на Украине дипломатией

    Госдеп США заявил о приверженности дипломатическому урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сконцентрированы на дипломатическом разрешении конфликта на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты сконцентрированы на дипломатическом разрешении конфликта на Украине, передает ТАСС. По ее словам, дипломатия и переговоры по-прежнему продолжаются, и США всегда уделяют этому особое внимание.

    Тэмми Брюс подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, последствия продолжающегося конфликта ощущает весь мир. Она добавила, что многие государства способствуют сохранению боевых действий на Украине.

    В ходе интервью Брюс также отметила, что перспектива заключения мирного соглашения и прекращения огня в секторе Газа на следующей неделе оценивается США как «очень реалистичная».

    Gрезидент России Владимир Путин допустил возможность личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайших пары недель.

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    27 июня 2025, 10:47 • Новости дня
    Орбан запретил проведение гей-парада в Будапеште

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запретил проведение гей-парада в Будапеште, несмотря на протесты Еврокомиссии и Европарламента, пишет Politico.

    Будапешт стал центром противостояния между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и европейскими политиками, выступающими против запрета властей на проведение гей-парада, передает Politico.

    Более 70 депутатов Европарламента, министры из Испании, Нидерландов и Франции, мэры европейских столиц, а также бывшие главы правительств Бельгии и Ирландии планируют принять участие в мероприятии, несмотря на позицию венгерских властей.

    Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении призвала власти Венгрии разрешить проведение парада и заверила представителей ЛГБТ (движение запрещено в России) в своей поддержке. В ответ Орбан через социальные сети обратился к фон дер Ляйен с просьбой «воздержаться от вмешательства в вопросы правопорядка государств-членов».

    Тем временем министр юстиции Венгрии Бенце Тузсон в письме зарубежным посольствам напомнил: организация или анонсирование парада считается уголовным преступлением с возможным сроком до одного года.

    Организаторы прайда и европейские делегаты, несмотря на официальную позицию Будапешта, не считают, что полиция или праворадикальные активисты станут препятствовать мероприятию. На пресс-конференции Орбан отметил, что не призывает людей посещать парад, но добавил, что применение силы не планируется.

    Партия оппозиционного лидера Петера Магяра, несмотря на лидирование в опросах, старается не затрагивать тему прайда, стремясь сформировать широкую коалицию к выборам в апреле 2026 года.

    Представитель Магяра, евродепутат Золтан Тарр, отметил, что партия не хочет быть втянутой во «внутриполитическую провокацию», которая, по его словам, лишь отвлекает от социальных и экономических проблем страны.

    Организаторы парада указывают, что готовы провести шествие несмотря на запрет. Мэр Будапешта Гергей Карачонь объявил, что нашел юридическую лазейку, позволив горсовету провести марш без необходимости получать разрешение полиции.

    Ранее в центре Кишинева прошла массовая акция против ЛГБТ-парада (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), закончившаяся столкновениями с полицией и задержаниями.

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