Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.0 комментариев
Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
США отменили санкции, мешавшие строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которую возводит Росатом, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, данное решение связано со сменой американской администрации после прихода к власти Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.
Сийярто напомнил, что санкции были введены в ноябре 2024 года при президентстве Джо Байдена против Газпромбанка, через который финансировался проект АЭС. Министр подчеркнул: «К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию «Пакш»».
Ранее администрация Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.
В феврале Сийярто выразил надежду на то, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой.