Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, данное решение связано со сменой американской администрации после прихода к власти Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

Сийярто напомнил, что санкции были введены в ноябре 2024 года при президентстве Джо Байдена против Газпромбанка, через который финансировался проект АЭС. Министр подчеркнул: «К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию «Пакш»».

Ранее администрация Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

В феврале Сийярто выразил надежду на то, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой.