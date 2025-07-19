Steigan: Трамп поставил России ультиматум, чтобы отсрочить санкции

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Steigan, Трамп намерен выиграть себе пятьдесят дней, чтобы попытаться добиться мира на Украине до того, как Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что подобное заявление Трампа было продиктовано скорее внутренней политикой, чем внешней. При этом президент США не взял на себя никаких обязательств в отношении основных требований России, которые касаются нейтралитета Украины и отказа от ее вступления в НАТО.

Ранее Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.