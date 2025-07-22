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ВСУ возобновили попытки прорыва в Курскую область
На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.
«На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В частности, ВСУ предприняли попытки прорыва в Курскую область в районе Бессаловки и поселка Новый Путь. Благодаря комплексному огневому поражению, в том числе ударам ВКС России, обе штурмовые группы были уничтожены.
На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Кондратовки, где активно работает авиация. Российские силы также ведут ожесточенные бои в Варачино, контролируя значительную часть населенного пункта. В Юнаковке и окрестностях «Северяне» продолжают успешное наступление.
ВСУ за сутки предприняли три неудачные контратаки в районах Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, задействовав свыше 40 человек. Более половины из них уничтожено, 15 остались ранеными на линии соприкосновения, немногие бежали.
На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в лесах и в Волчанске. «Северяне» уничтожили три боевые группы противника, продвинулись более чем на 500 м. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника и радиолокационная станция ПВО. В лесах западнее Волчанска почти полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ.
«За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня вооруженные силы Украины почти прекратили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях.