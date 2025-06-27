Tекст: Антон Антонов

Связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер» при этом сообщил, что на Теткинском и Глушковском направлениях зафиксирована переброска подразделений ВСУ с других направлений. «Высока вероятность, что оккупанты накапливают резервы для повторных провокаций», – говорится в сообщении.

Указывается, что ВСУ все же предприняли попытку из Павловки «просочиться в Курскую область» у поселка Новый Путь. Однако более половины штурмовой группы ВСУ уничтожили «в результате комплексного огневого поражения». Выжившие украинские военные сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено семь единиц вражеской техники.

На Сумском направлении ВСУ 13 раз пытались провести контратаки: четыре – в Алексеевке, по три – в Юнаковке и в районе села Садки, по одной – на направлении Андреевки, Яблоновки, Новониколаевки. Из задействованных 90 военных ВСУ потеряли 30 убитыми и 40 ранеными, «остальные бежали на исходные позиции».

Российские войска продвигаются в лесных массивах Сумского района и приграничных лесополосах.

На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, ВСУ выбиты из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора. Кроме того, были ликвидированы украинские военные, которые пытались форсировать реку Волчья в западной части Волчанска.

«За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

Накануне десантники из состава группировки войск «Север» отразили три контратаки ВСУ, зачистили несколько домовладений в разных районах Юнаковки и с упорными боями продвинулись в приграничных лесополосах, а также ликвидировали известного аргентинского наемника из 59 ошбр.