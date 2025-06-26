Tекст: Ирма Каплан

Анализ некрологов ликвидированных российскими бойцами солдат ВСУ выявил тот факт, что на данном участке фронта действуют расчеты БПЛА 59 ошбр.

«Характерно, что один из уничтоженных «Северянами» оккупантов из состава 59 ошбр – аргентинский наемник с боевым опытом Габриэль Пипарола, который за время участия в боевых действиях на Украине успел обзавестись в Киеве семьей», – сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

За прошедшие сутки бойцы «Севера» отразили 11 безуспешных контратак ВСУ на направлении Яблоновки, Новониколаевки, по три в Алексеевке, Юнаковке и в районе села Садки.

«В 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 40 уничтожены, свыше 20 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – отметили в посте.

В Волчанске российские военнослужащие зачистили 11 домовладений и выбили противника из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.До этого сообщалось, что Киев

усилил группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева

прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.