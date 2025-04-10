Генпрокуратура признала деятельность Hope Harbor Society нежелательной в стране

Tекст: Мария Иванова

Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности американской неправительственной организации Hope Harbor Society нежелательной на территории России, сообщается на сайте ведомства.

Организация была основана в январе 2024 года и занимается поддержкой оппозиционных блоков, направленных против действующей власти в России.

Hope Harbor Society активно участвует в организации и координации протестных акций, которые проходят не только в США, но и в других странах. Во время мероприятий их участники используют символику, связанную с экстремистскими организациями, такими как украинское военизированное объединение «Легион Свобода России» и УПА.

Кроме того, Hope Harbor Society активно занимается сбором средств для Вооруженных сил Украины, распространяя ложные сведения о российской армии. Организация также сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в России организациями, что стало одной из причин признания ее деятельности нежелательной.

На этой неделе Генеральная прокуратура признала деятельность японской «Ассоциации по вопросам северных территорий» нежелательной, так как она финансируется за счет бюджетных средств Японии и активно продвигает идеи о передаче Курильских островов под японский суверенитет.

Генпрокуратура на прошлой неделе приняла решение о признании деятельности Elton John AIDS Foundation нежелательной на территории страны из-за акцента на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее деятельность бельгийской организации Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного крыла European Liberal Youth была признана нежелательной на территории России.