Генпрокуратура признала Amnesty International нежелательной организацией в России

Tекст: Вера Басилая

Генеральная прокуратура России признала деятельность международной неправительственной организации Amnesty International Limited нежелательной на территории страны, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении, соответствующее решение было принято надзорным ведомством в связи с действиями организации, направленными против интересов России.

По данным Генпрокуратуры, с начала спецоперации на Украине активисты этой организации оправдывают действия украинских неонацистов, призывают к их дополнительному финансированию, а также требуют политической и экономической изоляции России. В ведомстве считают, что участники организации поддерживают экстремистские структуры и финансируют деятельность иностранных агентов.

По данным Генпрокуратуры, несмотря на заявленную миссию защиты прав человека, Amnesty International используется как инструмент для реализации русофобских проектов, финансируемых сторонниками киевских властей.

Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность чешской организации Sdruzeni investigativnich novinaru – Fond 19/29, z.s. нежелательной из-за участия в проектах, направленных против политики России.

Генпрокуратура признала деятельность американской организации Hope Harbor Society нежелательной на территории страны из-за поддержки антироссийских протестов и сбора средств для ВСУ.

На этой неделе Генеральная прокуратура признала деятельность японской «Ассоциации по вопросам северных территорий» нежелательной, так как она финансируется за счет бюджетных средств Японии и активно продвигает идеи о передаче Курильских островов под японский суверенитет.