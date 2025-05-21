Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.24 комментария
Генпрокуратура признала австрийскую структуру нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала австрийскую организацию Association Institut fur die Wissenschaften vom Menschen (IWM) нежелательной в России.
Ассоциация базируется в Вене, с 2015 года так называемые эксперты IWM реализуют коммерческую программу, связанную с попытками нарушения территориальной целостности России, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«Под кураторством западных спецслужб, манипулируя фактами, организация работает над созданием образа России-агрессора», – добавили там.
Эти псевдоисследователи выступают с призывами обеспечивать оружием киевский режим, поддерживают преступные атаки на мирное население и выступают за усиление военного противостояния в зоне спецоперации.
Среди партнеров организации – американские Open Society Foundations, Atlantic council of the United States, а также австрийская Central European University. Деятельность этих организаций уже запрещена в России.
Ранее в России признали нежелательной деятельность международной неправительственной организации Amnesty International.