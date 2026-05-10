МВД предупредило о новых схемах мошенничества с квартирами умерших

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники сдают в аренду квартиры умерших собственников, используя поддельные заявления о вступлении в наследство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника отдела ГУУР МВД России Алексея Горяева. По его словам, злоумышленники обращаются к нотариусу, выдавая себя за дальних родственников умерших, и просят открыть наследственное дело.

«Нотариус по закону не имеет права отказать – он открывает наследственное дело, а в дальнейшем злоумышленники на основании документа, выданного нотариусом, сдают в аренду недвижимость умершего», – пояснил Горяев.

Чиновник также отметил, что в подобных схемах нередко замешаны сразу несколько человек из разных государственных организаций. Актуальность схемы с так называемыми выморочными квартирами сохраняется, особенно много подобных случаев фиксируют в российских мегаполисах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел предупредило о мошенничестве с оформлением фиктивного наследства.

Аферисты под видом владельцев недвижимости требуют от арендаторов перевода денег по сторонним реквизитам.

Столичные правоохранители задержали преступную группу за махинации с квартирами умерших граждан на 300 млн рублей.