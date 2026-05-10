Минтранс сообщил о полном восстановлении авиаперевозок на юге России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авиаперевозки на южном направлении России восстановлены в полном объеме, сообщает Минтранс в Max.

Воздушное движение осуществляется без ограничений по пропускной способности и транзиту. В 9:00 по московскому времени были отменены все НОТАМы на ранее введённые ограничения в этом регионе.

За 9 мая было выполнено 441 рейс, которыми воспользовались 63,8 тыс. пассажиров. По состоянию на 08:30 10 мая в списке регулярных перевозок на южном направлении было 277 рейсов, отмен в этот день не отмечено.

На сегодня уже выполнено 83 рейса, а число перевезённых пассажиров составило 11 тыс. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают следить за развитием ситуации. Оперативный штаб, работающий при Минтрансе по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, останется активен до 12 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

Из-за этого инцидента тринадцать южных аэропортов временно прекратили обслуживание пассажиров.

Утром 9 мая российские авиакомпании возобновили выполнение международных рейсов через южные воздушные гавани.