В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль

Заслуженный врач Ариэль утонул в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу, тело мужчины, предположительно заслуженного врача РСФСР Бориса Моисеевича Ариэля 1937 года рождения, было обнаружено в 16.40 по московскому времени в 40 метрах от берега, передает ТАСС.

По данным региональных СМИ, накануне утром Ариэль отправился на прогулку у Сестрорецкого разлива и не вернулся. На берегу были найдены его вещи, а местные жители рассказывали, что видели, как мужчина плавал в водоеме.

Борис Ариэль был известным советским и российским патоморфологом, заслуженным врачом РСФСР, автором более 350 научных работ. С 1981 года он работал в Ленинградском НИИ фтизиопульмонологии, где возглавлял отдел лабораторной диагностики туберкулеза. С 2011 года Ариэль занимал должность в городском патологоанатомическом бюро, продолжая работу научным консультантом в научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии в Петербурге.

