В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль
ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, сообщил столичный департамент транспорта.
В сообщении департамента транспорта Москвы говорится: «На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города», передает РИА «Новости».
Отмечается, что обстоятельства аварии и наличие пострадавших уточняются. Департамент транспорта сообщил о серьезных затруднениях в движении: пробка в сторону центра достигла 2,4 километра.
Ранее в воскресенье в Северо-Западном тоннеле Москвы произошел пожар – загорелся грузовой автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Раменском в результате аварии между Renault и грузовиком МАЗ оба автомобиля загорелись, два человека погибли, один доставлен в больницу.