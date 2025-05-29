Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
В Москве названа лидирующая в рейтинге эвакуированных авто марка машины
BMW возглавили рейтинг эвакуированных авто премиум-класса в Москве
В столице чаще всего эвакуируют автомобили BMW за парковку на тротуарах, местах для инвалидов и под запрещающими знаками.
С начала 2025 года автомобили BMW чаще других премиум-марок нарушают правила парковки в Москве, передают «Известия» по ссылкой на департамент транспорта столицы.
За этот период эвакуаторами «Московского паркинга» на спецстоянки переместили почти 15 тыс. машин премиального сегмента, при этом на долю BMW пришлось 4,8 тыс. эвакуаций.
В антирейтинге на втором месте оказались автомобили Mercedes-Benz с 4,5 тыс. эвакуаций, далее следуют Audi (2,4 тыс.), Lexus (1,1 тыс.) и Land Rover (1 тыс.).
В департаменте напомнили, что дорогой бренд не освобождает от ответственности: «Правила парковки одинаковы для водителей всех марок авто. Дорогой бренд не спасет вашу машину от перемещения на спецстоянку в случае нарушения», – подчеркнули в дептрансе.
По сравнению с прошлым годом BMW и Mercedes-Benz поменялись местами в антирейтинге, тогда как остальные позиции остались прежними, отметили в департаменте.
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