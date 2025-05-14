  • Новость часаЗадержан глава Новочеркасска Лысенко
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины
    Моди высоко оценил роль российских С-400 в операции против Пакистана
    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины
    Финляндия решила перейти с российской на европейскую железнодорожную колею
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    Захарова дала Каллас новое нарицательное имя после слов о 17-м пакете санкций
    Дроны ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    14 мая 2025, 01:53 • Новости дня

    В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по отзыву водительских удостоверений прошел доработку ко второму чтению, пишет «Коммерсант».

    Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о расширении прав сотрудников Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав при выявлении противопоказаний к управлению автомобилем во время медосмотров или диспансеризации, который обсуждался на заседании думского комитета по транспорту 13 мая, пишет «Коммерсант».

    «Ко второму чтению законопроект дополнили поправками, которые внес первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР). Уточнено, что на повторное медицинское освидетельствование автомобилисту дадут три месяца. Все это время за ним сохраняется право водить автомобиль. Пройти проверку можно будет только в медорганизации, имеющей лицензию», – пишет газета.

    Основное нововведение заключается в расширении прав Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав при выявлении противопоказаний при медосмотров или диспансеризации. В случае обнаружения заболеваний, несовместимых с процессом вождения, водителя направят на дополнительное обследование к профильному врачу, который поставит окончательный диагноз.

    В МВД отмечают, что сейчас здоровье водителей контролируется раз в десять лет при получении медсправки, однако за этот период человек может приобрести серьезное заболевание. Законопроект предусматривает перевод медицинских справок в электронный вид, что избавит водителей от необходимости предоставлять их в ГИБДД лично.

    Инициативу подготовили в правительстве по поручению президента в 2022 году. Предложенный законопроект вносит изменения в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, петербургские депутаты предложили передать полномочия по штрафам за парковку на местах для инвалидов от ГИБДД городским властям Москвы и Петербурга для усиления контроля.

    13 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    Cтартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мастерской управления «Сенеж» стартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». Для участия в нем с помощью дистанционного тестирования были отобраны конкурсанты из 17 тыс. желающих.

    В ближайшие два дня участников ждут оценочные мероприятия, по итогам которых будут отобраны до 100 участников образовательной программы.

    На торжественной церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность проведения конкурса для долгосрочного развития общественно-политической системы страны.

    «Наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно реализует целую систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей. В 2018 году стартовала президентская платформа «Россия – страна возможностей». За это время через проекты, конкурсы, инструменты поддержки этой платформы прошло более 10 млн человек. В прошлом году стартовал президентский проект «Время героев», объединяющий героев специальной военной операции. Высшая школа государственного управления получила народное название «Школа губернаторов», 60 ее выпускников возглавили регионы, семь человек стали федеральными министрами», – заявил Кириенко.

    Он напомнил, что победители конкурса  стали мэрами крупных городов, депутатами, сенаторами, а также руководителями российского общества «Знание» и Президентского фонда культурных инициатив.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») увидел в конкурсе большие перспективы для участников в преддверии нового избирательного цикла 2026 года. По его мнению, конкурс поможет будущим политикам успешно начать карьеру и избежать ошибок, а политическая система России получит ценное кадровое пополнение.

    Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко отметил важность конкурса для укрепления связи между поколениями российских политиков. Представитель ЛДПР Сергей Каргинов рассказал о планах партии по работе с финалистами конкурса в рамках института наставничества, включая поездки по регионам во время парламентских недель.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что в конкурсе используются лучшие наработки российской школы госуправления, включая работу над прикладными задачами и выступления ведущих спикеров из администрации президента, Совета Федерации, правительства и Госдумы, а также современные системы тестирования и оценки.

    Конкурс «Лидеры России. Политика» был стартовал 27 ноября. В феврале зарегистрировавшиеся участники прошли дистанционное тестирование, по итогам которого конкурсанты, набравшие необходимое количество баллов, получили приглашения на очный этап. В ходе начавшегося полуфинала конкурсантам предстоит проявить свой потенциал политического лидерства, продемонстрировав экспертам наличие необходимых навыков и компетенций. Кроме того, на площадке полуфинала пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и лекции с участием признанных политических лидеров.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (48)
    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок.

    По словам президента, власти России будут учитывать, как западные компании себя вели при уходе из страны, и простых извинений для возвращения будет недостаточно, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя из выгодности для России.

    «Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – значит, ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас», – приводит Кремль слова главы государства в Telegram-канале.

    Он также отметил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами, а их продукция зачастую превосходит по качеству иностранные аналоги.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Коментарии (18)
    13 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные Совбезом, на него не распространяются.

    По его словам, только он может вести переговоры о суверенитете страны, а никто другой не обладает таким правом и обязанностью. Зеленский подчеркнул: «Я ничего себе не запрещал». Он добавил, что это подтверждается решением Совета нацбезопасности и конституцией страны. Заявление прозвучало перед его поездкой в Турцию, трансляция велась офисом президента, передает ТАСС.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим он разговаривать не будет.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

    Коментарии (31)
    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты
    19 комментариев

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

    Коментарии (13)
    13 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tencent: МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские дипломаты резко ответили на критику Киевом участия китайской армии в московском параде, назвав обвинения Украины издевательством над историческими фактами, пишет портал Tencent.

    Как пишет Tencent, МИД Китая жестко отреагировал на заявление Киева по поводу участия китайской армии в параде Победы в Москве, передает Ura.Ru. Представитель внешнеполитического ведомства назвал украинские высказывания издевательством над исторической правдой и подчеркнул, что подобные заявления недопустимы.

    По словам дипломата, присутствие китайских военных на московском параде символизирует уважение к памяти жертв Второй мировой войны, а также подтверждает совместный вклад СССР и Китая в борьбе с фашизмом.

    В Пекине особо отметили, что сотрудничество между Китаем и Россией строится на исторической поддержке и общих идеалах, связывающих обе страны.

    Ранее МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве. Представителям этих государств был объявлен официальный демарш.

    Напомним, 8 мая в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Он выразил благодарность председателю КНР за визит в Москву. Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

    Коментарии (2)
    13 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    @ Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа даже после завершения конфликта и будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    По словам Йоргенсена, Еврокомиссия уже представила соответствующий план и послала четкий сигнал, что не собирается «закупать ни единой молекулы российских ресурсов», передает ТАСС.

    Йоргенсен добавил, что отказ касается всех видов российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ и ядерное топливо. При этом подчеркивается, что вопрос закупок российского газа не будет рассматриваться даже в случае возможного перемирия на Украине.

    На прошлой неделе Еврокомиссия представила детальный план по полному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года. Окончательное решение по этому плану должны принять страны Евросоюза.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о недопустимости возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой.

    Юристы отметили невозможность для ЕС законно отказаться от обязательств по российскому газу и объяснили, почему подобные планы не соответствуют международному праву.

    Коментарии (15)
    13 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении числа добровольцев, поступающих на военную службу, подчеркнув их самостоятельное решение служить.

    Путин отметил, что не менее 50 тыс. добровольцев ежемесячно приходят на службу в российскую армию, передает ТАСС. На встрече с руководством «Деловой России» глава государства подчеркнул, что эти люди принимают решение добровольно, в том числе сотрудники предприятий, входящих в состав организации.

    Путин сравнил эту ситуацию с мобилизацией на Украине, отметив, что киевским властям удается принудительно привлекать в вооруженные силы порядка 30 тыс. человек в месяц. Президент добавил: «Они сейчас вылавливают человека. А у нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов в том числе».

    Ранее Путин заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

    Коментарии (4)
    13 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    СВР: Киев намерен использовать вывезенных жителей Курской области как «актив»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев рассматривает удерживаемых на Украине жителей Курской области как средство давления на Москву, намереваясь затягивать их возвращение, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    По данным СВР, украинские власти считают вывезенных на Украину жителей Курской области, удерживаемых там, «ценным активом», который можно использовать для выдвижения требований к Москве, передает РИА «Новости».

    Окружение Владимира Зеленского намерено использовать этих людей для выдвижения требований к Москве, в частности для обмена на пленных бойцов националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили в СВР.

    В сообщении ведомства отмечается: «В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов", которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений».

    СВР также подчеркивает, что украинские власти стремятся затянуть процесс возвращения удерживаемых граждан в Россию как можно дольше, чтобы использовать их в дальнейших переговорах и торгах. Там подчеркнули, что действия киевских властей по удержанию российских гражданских для обмена являются свидетельством нацистской сущности режима Зеленского.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что украинская сторона согласилась вернуть вывезенных в Сумскую область жителей Курской области в обмен на освобождение своих граждан, обвиняемых в терроризме.

    Ранее Москалькова заявила, что на белорусско-украинской границе прошли тяжелые переговоры о возвращении жителей Курской области, удерживаемых на Украине после вывоза из России.

    Коментарии (5)
    13 мая 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России
    Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» подверг критике представителей руководства западных стран, которые, по его словам, готовы идти на ущерб собственным государствам ради нанесения вреда России, передает ТАСС.

    Президент отметил: «Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста».

    Путин также подчеркнул, что угрозы новых санкций против России не должны внушать страх. По его словам, «пугаться нельзя. Кто начинает пугаться – тот сразу все проиграет». Президент добавил, что важно понимать возможные последствия таких шагов и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей в будущем.

    Ранее Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций, а также о регулярных угрозах Запада новыми ограничениями.

    Коментарии (3)
    13 мая 2025, 17:54 • Новости дня
    Назван объем рынка рекламы у блогеров в России

    Объем рынка рекламы у блогеров в России достиг почти 60 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совокупный объем рынка рекламы у блогеров в 2024 году составил порядка 57-60 млрд рублей, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России.

    По данным исследования, опубликованного комитетом по Influence Marketing АКАР при участии Аналитического центра Российской индустрии рекламы, специалисты проанализировали показатели платформ WhoIsBlogger и Yoloco, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается: «По экспертной оценке, основанной на данных аналитических платформ WhoIsBlogger и Yoloco, совокупный объем рынка в 2024 году составил порядка 57-60 млрд рублей». Исследование показывает, что 80% инвестиций приходятся на 500 крупнейших рекламодателей, а 20% распределяются между десятками тысяч брендов из сегмента малого и среднего бизнеса.

    Лидирующую позицию по объему бюджетов занимает YouTube с долей 47,9% (27,6 млрд рублей), далее следуют Telegram и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) – примерно по 20% (11,5-11,6 млрд рублей). VK удерживает 11,2% рынка (6,5 млрд рублей), а Twitch и Rutube занимают незначительные доли – менее 1% каждая (0,4 млрд и 0,3 млрд рублей соответственно).

    В исследовании подчеркивается, что подобное распределение подтверждает рост интереса брендов к визуальному видеоконтенту и широкому спектру тематик. Аналитики основывали расчеты на сопоставлении размещений, просмотров, а также средневзвешенных показателей CPV и CPU.

    Сопредседатель комитета АКАР Аполлинария Двуреченская заявила: «Нам удалось разработать прозрачную методологию, которая станет базой для регулярных измерений. Один из ключевых инсайтов – объем рынка блогеров оказался существенно выше прежних представлений». Она также отметила значительный вклад малого и среднего бизнеса и подчеркнула, что для них блогеры являются важнейшим маркетинговым инструментом.

    Ранее российская платформа «ВКонтакте» заняла лидирующую позицию на рынке инфлюенс-маркетинга в 2024 году, получив 40% рекламных бюджетов, в то время как YouTube остался с 30%.

    Коментарии (2)
    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова назвала Каллас пакетчицей после ее слов о работе над новыми санкциями

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


    Коментарии (2)
    13 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова ответила на заявление экс-президента Литвы о ядерном оружии

    Захарова посоветовала Грибаускайте обсудить ядерные зонтики с Парижем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что российское ядерное оружие уже никого не пугает.

    Захарова предложила Грибаускайте обратиться в Елисейский дворец, заявив: «Пусть звонит в Елисейский дворец – там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков», передает РИА «Новости».

    Напомним, Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Литва поддержала идею Макрона о «ядерном зонтике» для ЕС.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 04:24 • Новости дня
    Суд арестовал лидера Измайловской ОПГ по делу об убийстве

    Григорий Чехонадских заключен под стражу по обвинению в заказном убийстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы отправил под арест фигуранта дела об убийстве гражданина иностранного государства, предположительно по заказу.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия, пишет ТАСС, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Григория Чехонадских, члена Измайловской ОПГ.

    В правоохранительных органах заявили: «Чехонадских Григорию Николаевичу предъявлено обвинение по п. »в«, »ж«, »з« ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и похищение лица по предварительному сговору в составе организованной группы из корыстных побуждений или по найму). У следствия есть основания полагать, что преступление носило заказной характер».

    Следствие считает, что Чехонадских, известный как Вася Измайловский, участвовал в похищении и убийстве иностранного гражданина Басина В. Л., после чего скрыл тело жертвы. По версии следствия, преступление организовано по найму. Обвиняемый не признает вину в предъявленном преступлении.

    Измайловская ОПГ действует с конца 1980-х годов и считается одной из крупнейших преступных группировок Москвы. ОПГ связывали с рядом других известных преступных формирований столицы, в том числе с Подольской ОПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд назначил участникам «таганской» ОПГ длительные сроки заключения за организацию убийства Деда Хасана и совершение других особо тяжких преступлений.

    Главарь таганской ОПГ Игорь Жирноклеев получил 25 лет заключения за организацию убийства Деда Хасана и другие особо тяжкие преступления.

    Супруга главаря ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова, осужденного пожизненно и отбывающего срок в ИК-18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, пытается добиться перевода мужа в ИК-1 «Сосновка» в Мордовию.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 06:17 • Новости дня
    Боец ВСУ рассказал о выдаче солдатам снаряжения с погибших

    РИА «Новости»: Бойцам ВСУ выдают снаряжение, снаятое с погибших

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший украинский военный рассказал о том, какое снаряжение выдают в ВСУ.

    Украинские военные получают снаряжение, снятое с погибших сослуживцев. Об этом рассказал боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Хантер», передает РИА «Новости».

    Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, рассказал, что «выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трехсотых (раненых)». «В некоторых моментах были битые пластины», – сказал «Хантер». По его словам, качество остального выданного снаряжения для солдат ВСУ также оставляло желать лучшего.

    Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава врачебно-экспертной комиссии из Хмельницкого обвиняется в отмывании миллионов долларов через польские банки и выдаче поддельных справок об инвалидности для уклонения от службы.

    Некоторые украинские военные из-за психических расстройств не могут брать в руки оружие при подготовке мобилизованных на полигонах.

    Украинским солдатам перестали выдавать рации из-за опасности сдачи в плен.

    Коментарии (0)
    Главное
    Орбан заявил об операции спецслужб Украины на территори Венгрии
    Вашингтон объявил о снятии санкций США с Сирии
    Польша решила запретить Додику въезд в страну
    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
    Тарасова назвала ненавистью решение ISU по российским фигуристам
    Депутат: Защищающий выплаты бойцов СВО при разводе закон не затронет алименты
    Ученые назвали полезный перекус для снижения кровяного давления

    Россия и Китай на пороге нового газового контракта

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина повысили шансы на подписание в этом году нового исторического газового контракта с Китаем по «Силе Сибири – 2» . Главная проблема – это цена будущих поставок. Появляются даже слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Почему это маловероятный сценарий? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах

    Генконсульство России в Кракове в течение месяца закроется по решению польских властей. Варшава аргументирует такой шаг якобы причастностью российских спецслужб к поджогу торгового центра в 2024 году. В Москве уже анонсировали ответные меры, однако какие именно – пока не известно. В экспертной среде отмечают: обвинения в адрес России выглядят сомнительными и имеют скрытую подоплеку. Подробности

    Перейти в раздел

    «Снайперов не любят ни свои, ни противник»

    «Мы с моим учителем-снайпером хотели получить звание Героя России, а для этого нужна сотня уничтоженных целей. И мы в итоге счет превысили почти в три раза». Ветеран СВО Михаил Смирнов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, в чем заключается искусство снайперского боя и какой совет опытного бойца помог ему остаться психологически устойчивым на войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам

    Во вторник, 13 мая, как ожидается, президент Франции выступит с обращением к народу. Как это связано с тем, что за несколько дней до этого Эммануэль Макрон посетил одну из крупнейших масонских лож, какую роль играют масоны во французском обществе, причем здесь эвтаназия – и что именно понадобилось властям и масонам Франции друг от друга? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    • Парад Победы на Красной площади

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............