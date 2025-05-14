В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

Tекст: Ирма Каплан

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о расширении прав сотрудников Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав при выявлении противопоказаний к управлению автомобилем во время медосмотров или диспансеризации, который обсуждался на заседании думского комитета по транспорту 13 мая, пишет «Коммерсант».

«Ко второму чтению законопроект дополнили поправками, которые внес первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР). Уточнено, что на повторное медицинское освидетельствование автомобилисту дадут три месяца. Все это время за ним сохраняется право водить автомобиль. Пройти проверку можно будет только в медорганизации, имеющей лицензию», – пишет газета.

Основное нововведение заключается в расширении прав Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав при выявлении противопоказаний при медосмотров или диспансеризации. В случае обнаружения заболеваний, несовместимых с процессом вождения, водителя направят на дополнительное обследование к профильному врачу, который поставит окончательный диагноз.

В МВД отмечают, что сейчас здоровье водителей контролируется раз в десять лет при получении медсправки, однако за этот период человек может приобрести серьезное заболевание. Законопроект предусматривает перевод медицинских справок в электронный вид, что избавит водителей от необходимости предоставлять их в ГИБДД лично.

Инициативу подготовили в правительстве по поручению президента в 2022 году. Предложенный законопроект вносит изменения в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, петербургские депутаты предложили передать полномочия по штрафам за парковку на местах для инвалидов от ГИБДД городским властям Москвы и Петербурга для усиления контроля.