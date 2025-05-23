Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.7 комментариев
Грузовик в Свердловской области сбил женщину и ребенка на «зебре»
Грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Березовском Свердловской области, четырехлетняя девочка погибла, сообщили в Госавтоинспекции.
В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе, передает РИА «Новости».
Трагедия произошла в городе Березовский, когда водитель грузовика не уступил дорогу пешеходам.
По информации региональной Госавтоинспекции, водитель объяснил, что двигался по левой полосе и из-за остановившегося справа автомобиля не заметил женщину с девочкой. В результате ДТП четырехлетняя девочка скончалась в карете скорой помощи, а ее 35-летняя мать с травмой головы была доставлена в больницу.
Ранее в Южно-Сахалинске иностранец на автомобиле сбил женщину и девятилетнюю девочку на пешеходном переходе.
До этого в Петербурге автобус сбил пятерых пешеходов на «зебре».