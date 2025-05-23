Грузовик в Свердловской области сбил женщину и ребенка на «зебре»

Tекст: Вера Басилая

В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе, передает РИА «Новости».

Трагедия произошла в городе Березовский, когда водитель грузовика не уступил дорогу пешеходам.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель объяснил, что двигался по левой полосе и из-за остановившегося справа автомобиля не заметил женщину с девочкой. В результате ДТП четырехлетняя девочка скончалась в карете скорой помощи, а ее 35-летняя мать с травмой головы была доставлена в больницу.

Ранее в Южно-Сахалинске иностранец на автомобиле сбил женщину и девятилетнюю девочку на пешеходном переходе.

До этого в Петербурге автобус сбил пятерых пешеходов на «зебре».