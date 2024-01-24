Автобус сбил пятерых пешеходов в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла на улице Беринга, у дома №38, рейсовый автобус вывернул на пешеходный тротуар, сказал собеседник ТАСС. По предварительной информации, пострадали пять человек.

Как позднее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, рейсовый автобус маршрута №152 по неустановленной причине совершил выезд на тротуар, на котором находились пешеходы. На место происшествия направлены сотрудники ГИБДД.

По данным комитета здравоохранения города, четыре человека получили тяжелые травмы, среди них – один ребенок. На месте работает скорая помощь.

В октябре 2023 года в Подольске водитель автобуса сбил двух детей, проезжавших на самокатах по «зебре».