Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В Литве эксгумировали останки 81 советского солдата
В литовском Вевисе завершилась эксгумация останков 81 советского солдата
Эксгумация останков 81 советского солдата завершилась в среду в литовском городе Вевис, сообщил мэр муниципалитета Гедиминас Раткевичюс.
По словам Раткевичюса, завершились «археологические работы» на Вевисском кладбище советских солдат, в ходе которых археологи обнаружили останки 81 «жертвы Второй мировой войны», передает РИА «Новости».
Извлеченные тела планируют передать специалистам медицинского факультета Вильнюсского университета для детального антропологического исследования. После завершения экспертизы прах перезахоронят на православном кладбище Вевиса. Ранее мемориал с вечным огнем находился в самом центре города.
Раскопки стартовали в июле по требованию литовской Комиссии по десоветизации. Аналогичный случай произошел в мае в городе Шяуляй, что вызвало официальный протест со стороны МИД России.
Дипломатическое ведомство неоднократно указывало, что осквернение мемориалов влечет уголовную ответственность. По оценке министерства, подобные действия свидетельствуют о стремлении властей переписать историю и забыть о жертвах борьбы с фашизмом под предлогом десоветизации.
В середине июля литовские археологи приступили к раскопкам захоронений времен Великой Отечественной войны в центре Вевиса.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за планов Вильнюса по ликвидации этого мемориала.
Весной российское дипведомство вызвало временную поверенную Литвы по причине сноса памятника советским солдатам в городе Шяуляй.