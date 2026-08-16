Президент Колумбии попросил Трампа приостановить действие пошлин

Президент Колумбии попросил Трампа приостановить пошлины

Tекст: Катерина Туманова

Де ла Эсприэлья добавил, что Трамп выразил соболезнования жертвам стихии и солидарность с пострадавшими колумбийскими семьями. Президент Колумбии сообщил американскому коллеге, что у страны впереди тяжелый период восстановления из той «апокалиптической экономической ситуации», которая досталась Эсприэлье.

«Также я попросил его рассмотреть временную приостановку высоких тарифов, которые затрагивают колумбийские продукты, с целью облегчить положение наших предпринимателей, которые переживают очень трудные времена из-за последствий землетрясения», – написал президент Колумбии в соцсети Х

Де ла Эсприэлья назвал разговор с Трампом «очень дружелюбным и сердечным», отметив расположение американского лидера к Колумбии и ее народу.

«Сегодня, более чем когда-либо, альянс между Колумбией и Соединенными Штатами является непременным для нашей любимой нации», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после разрушительного землетрясения в Колумбии пропали сотни человек. В городе Кали из-за мощных подземных толчков обрушились 19 зданий. Президент страны ввел режим бедствия в стране.

Кроме того, землетрясение в Колумбии парализовало главный маршрут экспорта кофе.