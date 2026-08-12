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Землетрясение в Колумбии парализовало главный маршрут экспорта кофе
Землетрясение в Колумбии парализовало экспорт кофе через порт Буэнавентура
Мощные подземные толчки в Южной Америке разрушили инфраструктуру, остановив поставки через главный тихоокеанский порт страны Буэнавентура, на который приходится основная доля экспорта.
Разрушительное землетрясение в Колумбии привело к серьезным перебоям в поставках кофе на мировой рынок, передает РИА «Новости».
Стихия повредила главную транспортную артерию, соединяющую кофейные плантации с портом Буэнавентура, через который проходит около 60% всего экспорта.
«Землетрясение в Колумбии нарушило движение по дороге, по которой перевозят около 60% кофе, экспортируемого из страны, и прервало работу ключевого тихоокеанского порта», – говорится в публикации газеты Financial Times. Эпицентр толчков магнитудой 7,4 находился в департаменте Чоко, вблизи центров производства.
Национальная федерация производителей кофе подтвердила, что терминалы в тихоокеанском порту временно закрыты для проверки инфраструктуры. При этом подъездные пути оказались заблокированы оползнями. Однако экспорт через порты Карибского моря все еще продолжается.
По данным агентства Bloomberg, поставки колумбийского кофе практически остановились. Страна ежемесячно экспортирует порядка одного млн мешков весом по 60 килограммов, и каждый день простоя грозит масштабными задержками на мировом рынке. Жертвами землетрясения стали около 250 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья ввел в стране режим бедствия.
После мощных подземных толчков почти 300 местных жителей пропали без вести.
Разрушительная стихия серьезно повредила 18 дорог и семь аэропортов.