Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.5 комментариев
Боевики ВСУ начали случайно выходить на позиции России в Константиновке
Оставшиеся без связи и базового снабжения украинские военные случайно выходят к российским военным при попытках покинуть Константиновку, сообщил источник в российских силовых структурах.
«Группы украинских военнослужащих не владеют реальной обстановкой в Константиновке. В попытках сбежать из города группы солдат приходят на российские позиции будучи уверенными, что территория находится под ВСУ», – указал собеседник ТАСС.
Представители ведомства уточнили, что у спасающихся бегством бойцов зачастую нет при себе раций.
Кроме того, они довольно продолжительное время остаются в полном неведении и лишены снабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заблокировали иностранных наемников и боевиков ВСУ в Константиновке.
Министерство обороны сообщило о полном окружении украинской группировки в городской черте.