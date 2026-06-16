Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.53 комментария
Чешская армия протестировала проезд танков Leopard по автомагистралям
Novinky: Шесть танков Leopard 2A4 проехали по трассе D35 в Чехии
Шесть танков Leopard 2A4 проехали по автомагистрали на востоке Чехии в рамках проверки безопасности движения тяжелой техники в потоке гражданского транспорта, сообщил новостной портал Novinky.
Во вторник автомобилисты в Оломоуцком крае встретили необычных участников движения: по одной из полос трассы D35 ехали шесть 55-тонных танков в сопровождении тягача, передает РИА «Новости». Гусеницы машин были оснащены специальными резиновыми накладками, чтобы не повредить дорожное покрытие.
«Цель данной акции заключается в практической проверке организации, безопасности и выполнения движения гусеничной техники в потоке транспорта по дорогам более высокого класса, в том числе по скоростным автомагистралям», – пояснила пресс-секретарь механизированной бригады Романа Спитцерова. Ранее армия перевозила подобные машины только по железной дороге или на прицепах.
Колонна совершила 18-километровый маршрут, выехав с базы и преодолев часть пути по скоростной магистрали. В течение дня маневры повторялись с заменой водителей. Подобная практика регулярно применяется в других европейских странах, но в Чехии это произошло впервые. Обучение танкистов не привело к существенным ограничениям для обычного транспорта.
Ранее танк бундесвера отстрелялся холостыми зарядами на автобане в Баварии.