Китай впервые обогнал США на рынке ИИ-моделей
Китай обогнал США на мировом рынке моделей искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом и стартапом Hugging Face.
Китай обогнал США по темпам развития рынка открытых моделей искусственного интеллекта, передает ТАСС.
По данным исследования Массачусетского технологического института и стартапа Hugging Face, доля загрузок новых китайских ИИ-моделей за последний год достигла 17%, тогда как американских – 15,8%. Газета Financial Times отмечает, что это первый случай, когда китайские компании опередили таких американских разработчиков, как Google, Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) и OpenAI, на мировом рынке.
В материале подчеркивается, что открытые ИИ-модели, доступные для свободного скачивания и модификации, существенно облегчают создание новых продуктов для стартапов и исследовательских групп, а их активное внедрение приведет к заметным переменам в будущем этой технологии. FT указывает, что если в Китае размещение открытого кода становится нормой, то крупнейшие американские корпорации предпочитают полный контроль над собственными технологиями, используя модели для привлечения корпоративных клиентов и монетизации через подписки.
В частности, компания DeepSeek произвела эффект в Кремниевой долине, представив новую ИИ-модель, которая сравнима по возможностям с американскими аналогами, но отличается более низкой стоимостью. На этом фоне администрация президента США Дональда Трампа выражает заинтересованность в повышении американских инвестиций в сектор открытых ИИ-моделей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связаных с развитием искусственного интеллекта.
Китай предложил создать новую международную организацию для координации развития технологий искусственного интеллекта.
Между тем крестный отец искусственного интеллекта Джеффри Хинтон призвал мировое сообщество предотвратить потенциальное уничтожение человечества машинами.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ