Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Израильский удар по жилому дому в Газе унес жизни пяти человек
При ночном ударе Израиля по западу Газы погибли пять человек
В результате ночной атаки израильской авиации на жилое здание в районе Рималь на западе Газы погибли по меньшей мере пять человек и еще шесть получили ранения.
Авиаудар пришелся по жилому комплексу «Аль-Асаля», расположенному на западе города, передает РИА «Новости» со ссылкой на палестинскую радиостанцию «Аш-Шааб».
Представители местной больницы «Аш-Шифа» уточнили, что жертвами обстрела стали четыре женщины, среди которых пожилая христианка и ее дочь. Медицинская помощь потребовалась как минимум шести пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильская армия уничтожила командира взвода ХАМАС в Газе.
В среду при израильском ударе по анклаву погибли четыре палестинца.
В прошлое воскресенье жертвами атак Израиля стали семь человек.