Израильский удар по жилому дому в Газе унес жизни пяти человек

При ночном ударе Израиля по западу Газы погибли пять человек

Tекст: Мария Иванова

Авиаудар пришелся по жилому комплексу «Аль-Асаля», расположенному на западе города, передает РИА «Новости» со ссылкой на палестинскую радиостанцию «Аш-Шааб».

Представители местной больницы «Аш-Шифа» уточнили, что жертвами обстрела стали четыре женщины, среди которых пожилая христианка и ее дочь. Медицинская помощь потребовалась как минимум шести пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильская армия уничтожила командира взвода ХАМАС в Газе.

В среду при израильском ударе по анклаву погибли четыре палестинца.

В прошлое воскресенье жертвами атак Израиля стали семь человек.