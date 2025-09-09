Путин пообщался с молодыми учеными в «Сириусе»

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудники университета, привлеченные в рамках госпрограммы научно-технологического развития, входят в состав 17 исследовательских команд, сообщил Кремль в Telegram-канале. В них работают специалисты из России, США, Германии и Эстонии.

«Мы занимаемся вопросами безопасности искусственного интеллекта, больших языковых моделей, других моделей, и очень много работаем смежно с коллегами, поскольку в 60-е годы приблизительно в нашей стране появился лозунг «программирование – это вторая грамотность», сейчас ровно то же самое касается искусственного интеллекта», – заявил в ходе встречи один из ученых.

Он напомнил, что в прошлом году Нобелевскую премию по химии получили специалисты, разработавшие модель искусственного интеллекта для прогнозирования структуры белков, и выразил надежду на аналогичные прорывы благодаря междисциплинарному взаимодействию.

Другой ученый отметил, что их проект направлен на поиск новых терапевтических стратегий для лечения определенных видов рака, особенно в области иммуно-онкологии. Он пояснил, что сейчас эффективных методов лечения практически нет, а существующие в основном паллиативные. Ученые заинтересованы в перепрофилировании иммунологически «холодных» опухолей в «горячие», чтобы усилить проникновение иммунных клеток и таким образом победить рак.

Напомним, во вторник Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус».