Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
В «Русгидро» заявили о полном техносуверенитете России в гидроэнергетике
«Русгидро»: Россия обеспечила полный техносуверенитет в гидроэнергетике
Россия обладает полным технологическим суверенитетом в сфере гидроэнергетики, сообщил член правления, первый заместитель – главный инженер «Русгидро» Сергей Кондратьев.
Россия обеспечила полный технологический суверенитет в гидроэнергетике, сообщил РИА «Новости» член правления, первый заместитель – главный инженер «Русгидро» Сергей Кондратьев в кулуарах Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии».
«В целом, с уверенностью могу сказать, что у нас 100% технологический суверенитет гидроэнергетики Российской Федерации. Мы полностью можем от начала – создания самого створа и формирования плотины – обеспечить и оборудование, и управление с помощью непосредственно российской нашей промышленности», – сказал он.
В начале октября Минэнерго подготовило проект постановления для проведения конкурсов на строительство гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, а также заключения договоров предоставления мощности, обеспечивающих возвратность инвестиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пакистан пригласил Россию участвовать в развитии гидроэнергетики страны.
В прошлом году компания «Русгидро» ввела в эксплуатацию новую гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии.