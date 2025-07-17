«Русгидро» ввела в эксплуатацию новую ГЭС в КБР

Ввод в эксплуатацию Черекской ГЭС в Кабардино-Балкарии осуществила компания «Русгидро», передает ТАСС.

Новая станция расширила Нижне-Черекский каскад, став его четвертой ступенью наряду с Кашхатау, Аушигерской и Зарагижской ГЭС. Общая мощность каскада теперь составляет 155,7 МВт.

Мощность Черекской ГЭС – 23,4 МВт, годовая выработка составит 87 млн кВт·ч. Станция построена по деривационной схеме, что позволило исключить затопление земель и изменение водного режима реки. Для работы используются три гидроагрегата по 7,8 МВт, все оборудование произведено российскими предприятиями.

Станция стала частью программы «Русгидро» по развитию малой гидроэнергетики на Кавказе. Уже реализовано семь подобных проектов, идет строительство еще двух объектов – Нихалойской и Верхнебаксанской ГЭС. Компания отметила, что все проекты прошли конкурсный отбор по программе поддержки возобновляемой энергетики и обеспечены договорами о предоставлении мощности, что гарантирует их окупаемость.

В декабре Китай утвердил проект строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточной окраине Тибетского плато. По проекту, она будет способна давать 300 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.