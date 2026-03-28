Финская активистка Райски назвала вступление в НАТО катастрофой для страны
Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила, что решение руководства Финляндии отказаться от дружественных отношений с РФ в пользу сотрудничества с Западом, вступление в НАТО и закрытие границ привели к тяжелым экономическим последствиям для страны.
Как рассказала финская активистка Салли Райски, которая попросила политическое убежище в России, решение финских властей отказаться от дружественных отношений с Россией в пользу сотрудничества с Западом, вступить в НАТО и закрыть границы привело к тяжелым экономическим последствиям для страны, передает РИА «Новости». По словам Райски, ситуация в экономике Финляндии значительно ухудшилась после вступления в НАТО и разрыва связей с Россией.
Райски заявила: «После того, как наше государство, то есть наши правители и представители нашей политики решили, что нам не нужны ни экономические, ни дружеские отношения с Россией, а мы будем с Западом, то есть мы будем с Америкой и с другими странами сотрудничать, все становилось хуже. А особенно, когда мы уже вступили в НАТО и закрыли границы. Это было экономически просто ужасно для Финляндии».
По ее словам, за короткое время в Финляндии закрылись многие компании и фабрики, уровень безработицы официально достиг 10,7%, что стало самым высоким показателем в Евросоюзе. Активистка уверена, что реальная ситуация с занятостью еще сложнее, а причиной кризиса стал разрыв экономических отношений с Россией.
Райски подчеркнула, что санкции, введенные против Москвы, на деле обернулись против самих европейцев. Она считает, что власти Финляндии пытаются оправдать ухудшение жизни граждан конфликтом на Украине, однако называет такую логику абсурдной.
Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта в семье финна и русской, по профессии IT-специалист и ранее жила также в Швейцарии. С 2014 года она поддерживала Россию и публиковала пророссийские материалы, из-за чего подвергалась увольнениям, угрозам и физической агрессии. В 2025 году Райски переехала в Выборг, где подала документы на политическое убежище и планирует получить ВНЖ в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и тяжелые последствия их разрыва.
В 2022 году Финляндия разорвала экономические отношения с Россией и стала членом НАТО, после чего ее туристическая отрасль задыхалась без российских туристов, а рост тарифов ударил по всей экономике.
Восточные регионы Финляндии столкнулись с серьезным экономическим потрясением после решения властей закрыть границу с Россией, где безработица в приграничных районах выросла до 20%.