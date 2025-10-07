Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Сальдо сообщил о гибели четырех мирных жителей Херсонской области
В результате атак с применением беспилотников на гражданские автомобили в Херсонской области за сутки погибли четыре человека, еще один получил ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, четыре мирных жителя Херсонской области погибли, еще один человек пострадал за прошедшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Сальдо рассказал, что «четыре мирных жителя погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате целенаправленной атаки беспилотника по гражданским автомобилям».
Еще один мужчина 1952 года рождения был ранен в Новой Каховке в результате атаки беспилотника. Пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями в Центральную городскую больницу Новой Каховки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо рассказал о подготовке украинских военных иностранными инструкторами. Он заявил, что западные инструкторы форсируют Днепр ценой жизни солдат ВСУ. Сальдо также отметил рост числа атак дронов ВСУ на гражданских в Херсонской области.