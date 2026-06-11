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Mehr заявило о столкновениях вооруженных сил Ирана и США в море
Mehr: Идут столкновения между вооруженными силами Ирана и США в море
В акватории Персидского залива идут столкновения между американскими и иранскими вооруженными силами, заявило иранское агентство Mehr.
Звуки взрывов слышны на иранских островах Кешм и Хенгам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.
«В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», – говорится в сообщении агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана. CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.
Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.