Госдума приняла новые правила набора рабочих из Таджикистана

Госдума утвердила новые правила набора рабочих из Таджикистана
На пленарном заседании нижняя палата парламента одобрила ратификацию протокола с Таджикистаном о подготовке граждан республики к временной работе в России.
Закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной трудовой деятельности в России был принят Госдумой. Документ на рассмотрение парламента внес кабинет министров России, отмечает РИА «Новости».
Протокол предусматривает передачу в Россию дактилоскопической и фотографической информации о кандидатах на трудоустройство, собранной на территории Таджикистана. Эти данные будут использоваться для проверки соискателей, в том числе на наличие международного или межгосударственного розыска, а также непогашенной или неснятой судимости.
Кроме того, устанавливается возможность прохождения иностранцами, которые планируют работать в России в рамках организованного набора, медицинского освидетельствования в стране исхода. Отмечается, что ратификация протокола призвана укрепить сотрудничество России и Таджикистана в сфере трудовой миграции и повысить уровень доиммиграционной подготовки и квалификации рабочей силы.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии взаимных представительств МВД. Как писала газета ВЗГЛЯД, деятельность этих представительств МВД двух стран позволит сократить сроки проверки мигрантов, снизить террористические риски и уменьшить поток криминала, идущего в Россию под видом иностранной рабочей силы.
До этого сообщалось, что в 2025 году прокуроры России зафиксировали значительное число нарушений миграционного контроля, включая несоблюдение порядка ведения реестров и высылки иностранных граждан.