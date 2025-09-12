  • Новость часаБанк России снизил ключевую ставку до 17%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Фон дер Ляйен спровоцировала раскол среди политиков Германии
    Памфилова: На выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    12 сентября 2025, 12:40 • В мире

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая
    @ Kira Hofmann/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС?

    TikTok не впервые становится мишенью для атаки западных властей и СМИ, у которых вызывает раздражение все, что они не могут контролировать – тем более соцсети, которые рассматриваются как проводники идеологического влияния. Принадлежащий китайской компании TikTok по этой причине был всегда для Запада подозрителен.

    «Мощная соцсеть, принадлежащая китайской группе ByteDance, уже много лет находится в поле зрения западных правительств, которые опасаются ее связей с Пекином и возможного использования данных ее пользователей в шпионских или пропагандистских целях», – писал Le Parisien. В другом материале эксперт по кибербезопасности Йосра Жаррайя, можно сказать, суммировал претензии Запада к TikTok .

    Оказывается, последний «представляет собой инструмент мягкой силы», что в его случае означает «продвижение контента, рисующего более позитивный образ Китая, и поощрение других видов контента, более близких к китайской культуре… С точки зрения американцев, которые до сих пор были королями мягкой силы, удивительно видеть другую страну, способную оказывать такое влияние».

    Это было сказано тогда, когда в США в очередной раз рассматривали проект запрета TikTok, но в этих словах кроется, по сути, главное признание: Западу можно владеть инструментами, которые влияют на умы, но никому больше владеть ими нельзя. И когда вдруг оказывается, что российский гражданин Павел Дуров сделал успешный мессенджер Telegram, а китайская компания развила соцсеть видеороликов, это вызывает ожесточение – достаточно вспомнить арест Дурова во Франции или попытки американцев отжать TikTok у владельцев.

    У европейских чиновников, в отличие от заокеанских коллег, нет возможностей пытаться перехватить управление TikTok, и они решили пойти другим путем. Помимо всего прочего, TikTok пользуется особой популярностью среди молодежи – а значит, имеет возможность формировать ее мировоззрение. Как свести эту возможность на нет? С точки зрения западных чиновников, есть только один способ: запретить. Но чтобы запрет выглядел обоснованным, необходимо представить дело так, что все делается исключительно для блага граждан.

    И вот 11 сентября французские СМИ синхронно поместили на первых полосах материалы о том, что парламентская комиссия, которой было поручено оценить «психологическое воздействие TikTok на несовершеннолетних», представила свой отчет, который был принят единогласно.

    «По итогам работы комиссии… вердикт однозначен: данная платформа сознательно подвергает наших детей, нашу молодежь воздействию ядовитого, опасного, вызывающего привыкание контента»,

    – бьет в набат депутат-социалист Артур Делапорт, председатель комиссии. И вообще TikTok по своей сути – это «океан треша» (непривычно видеть такие слова в официальном отчете французской парламентской комиссии).

    Как пишет Capital, в отчете комиссии «подчеркивается существование твердого научного консенсуса в отношении влияния соцсетей на психическое здоровье несовершеннолетних. По мнению докладчиков, TikTok и другие платформы… используют психологические уязвимости лиц моложе 18 лет… Выявлена «четкая корреляционная связь» между ухудшением психического здоровья молодых людей и интенсивным использованием социальных сетей».

    Если верить отчету, в течение целых шести месяцев 30 депутатов, входящих в комиссию, тщательно исследовали механизмы TikTok и их психологическое воздействие на детей и подростков. Ради этой цели они выслушали почти 180 человек за более чем 90 часов прослушиваний.

    В прессу просочились сведения о том, что слушания не всегда шли гладко, и что один из инфлюэнсеров, которых вызвали, обозлился из-за задаваемых ему вопросов настолько, что оборвал сеанс связи (общение происходило в формате видеоконференции). Остальные, судя по всему, артачиться не стали и рассказали ровно то, что комиссия хотела от них услышать. Если верить заключению комиссии, оказалось, что

    «платформа через механизмы вирусного распространения проблемного контента способствует распространению негативных политических идеологий, которые противоречат правам человека».

    Тут стоит отметить, что TikTok изначально предназначен для молодежи, которой политика малоинтересна, и найти там политический контент не так-то просто. Впрочем, кто-то и в ролике о китайской кухне способен увидеть пропаганду идеологии. А вот Le Monde даже не стала вдаваться в такие тонкости и сразу же подвела итоги: «Это одна из худших соцсетей, которая ведет осаду нашей молодежи». Депутат Лор Миллер, выступившая докладчицей, обрушилась на владельцев: «Это компания, которой плевать на психическое здоровье нашей молодежи».

    Одним словом, молодежь надо спасать – однако рецепт, который предложили депутаты, чем-то напоминает методику излечения головной боли посредством отрезания головы. По мнению депутатов, надо запретить молодежи все соцсети вообще, а не только TikTok. Да, вот так: до 15 лет – никаких соцсетей, потому что детей надо оберегать.

    Но тут встал во весь рост вопрос, что делать с несовершеннолетними от 15 до 18 лет? Их тоже решили не оставить без надзора. А именно, граждане от 15 до 18 лет соцсетями смогут пользоваться, но должны будут соблюдать «цифровой комендантский час». С десяти часов вечера до восьми утра – никаких соцсетей. Обязанность надзирать за соблюдением закона предложено возложить на родителей и ввести в юридическую практику понятие «пренебрежение цифровым контролем» для «безответственных родителей».

    И не стоит воспринимать происходящее как исключительно французское нововведение. Меры, которые предложены в отчете, таковы, что они не могут быть введены только во Франции – их можно ввести лишь с согласия Еврокомиссии. Иначе говоря, когда обсуждается, что французской молодежи будет можно делать, а чего нельзя, это означает ограничения для европейской молодежи вообще.

    И в этом пункте сотрудничество европейских властей кажется более чем вероятным. Не далее как 10 сентября Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении упомянула о возможности запрета доступа к социальным сетям лицам младше 16 лет – по образцу Австралии. В этом контексте не выглядит простым совпадением внезапное появление отчета солидной парламентской комиссии и изобретение термина «цифровой комендантский час». А там можно будет и придумать, какие штрафы выписывать родителям за пренебрежение своими обязанностями в области цифрового надзора…

    Le Figaro в своем материале вскользь заметила, что «этого запрета еще раньше желали в Елисейском дворце» (то есть на уровне президента). Стоит напомнить, что в 2023 году уже был принят закон о «цифровом совершеннолетии», который требует у детей младше 15 лет разрешения родителей для доступа к соцсетям. Однако до сих пор он так и не вступил в силу, официально – «из-за отсутствия уверенности в его соответствии европейскому законодательству».

    Теперь, судя по всему, выбран более простой путь: запретить TikTok, а заодно и все соцсети, ввести «цифровой комендантский час» и штрафовать родителей за отсутствие контроля. Лишь бы быть точно уверенными, что на французскую молодежь влияет только французское правительство – но никак не Китай.

    Главное
    Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области
    В Совфеде осудили планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину
    Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании
    Захарова обвинила Копенгаген в авантюре с украинским ракетным топливом
    Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России
    В ТЦ «Горбушкин двор» изъяли крупную партию смартфонов, планшетов и ноутбуков
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации