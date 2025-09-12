Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

Tекст: Валерия Вербинина

TikTok не впервые становится мишенью для атаки западных властей и СМИ, у которых вызывает раздражение все, что они не могут контролировать – тем более соцсети, которые рассматриваются как проводники идеологического влияния. Принадлежащий китайской компании TikTok по этой причине был всегда для Запада подозрителен.

«Мощная соцсеть, принадлежащая китайской группе ByteDance, уже много лет находится в поле зрения западных правительств, которые опасаются ее связей с Пекином и возможного использования данных ее пользователей в шпионских или пропагандистских целях», – писал Le Parisien. В другом материале эксперт по кибербезопасности Йосра Жаррайя, можно сказать, суммировал претензии Запада к TikTok .

Оказывается, последний «представляет собой инструмент мягкой силы», что в его случае означает «продвижение контента, рисующего более позитивный образ Китая, и поощрение других видов контента, более близких к китайской культуре… С точки зрения американцев, которые до сих пор были королями мягкой силы, удивительно видеть другую страну, способную оказывать такое влияние».

Это было сказано тогда, когда в США в очередной раз рассматривали проект запрета TikTok, но в этих словах кроется, по сути, главное признание: Западу можно владеть инструментами, которые влияют на умы, но никому больше владеть ими нельзя. И когда вдруг оказывается, что российский гражданин Павел Дуров сделал успешный мессенджер Telegram, а китайская компания развила соцсеть видеороликов, это вызывает ожесточение – достаточно вспомнить арест Дурова во Франции или попытки американцев отжать TikTok у владельцев.

У европейских чиновников, в отличие от заокеанских коллег, нет возможностей пытаться перехватить управление TikTok, и они решили пойти другим путем. Помимо всего прочего, TikTok пользуется особой популярностью среди молодежи – а значит, имеет возможность формировать ее мировоззрение. Как свести эту возможность на нет? С точки зрения западных чиновников, есть только один способ: запретить. Но чтобы запрет выглядел обоснованным, необходимо представить дело так, что все делается исключительно для блага граждан.

И вот 11 сентября французские СМИ синхронно поместили на первых полосах материалы о том, что парламентская комиссия, которой было поручено оценить «психологическое воздействие TikTok на несовершеннолетних», представила свой отчет, который был принят единогласно.

«По итогам работы комиссии… вердикт однозначен: данная платформа сознательно подвергает наших детей, нашу молодежь воздействию ядовитого, опасного, вызывающего привыкание контента»,

– бьет в набат депутат-социалист Артур Делапорт, председатель комиссии. И вообще TikTok по своей сути – это «океан треша» (непривычно видеть такие слова в официальном отчете французской парламентской комиссии).

Как пишет Capital, в отчете комиссии «подчеркивается существование твердого научного консенсуса в отношении влияния соцсетей на психическое здоровье несовершеннолетних. По мнению докладчиков, TikTok и другие платформы… используют психологические уязвимости лиц моложе 18 лет… Выявлена «четкая корреляционная связь» между ухудшением психического здоровья молодых людей и интенсивным использованием социальных сетей».

Если верить отчету, в течение целых шести месяцев 30 депутатов, входящих в комиссию, тщательно исследовали механизмы TikTok и их психологическое воздействие на детей и подростков. Ради этой цели они выслушали почти 180 человек за более чем 90 часов прослушиваний.

В прессу просочились сведения о том, что слушания не всегда шли гладко, и что один из инфлюэнсеров, которых вызвали, обозлился из-за задаваемых ему вопросов настолько, что оборвал сеанс связи (общение происходило в формате видеоконференции). Остальные, судя по всему, артачиться не стали и рассказали ровно то, что комиссия хотела от них услышать. Если верить заключению комиссии, оказалось, что

«платформа через механизмы вирусного распространения проблемного контента способствует распространению негативных политических идеологий, которые противоречат правам человека».

Тут стоит отметить, что TikTok изначально предназначен для молодежи, которой политика малоинтересна, и найти там политический контент не так-то просто. Впрочем, кто-то и в ролике о китайской кухне способен увидеть пропаганду идеологии. А вот Le Monde даже не стала вдаваться в такие тонкости и сразу же подвела итоги: «Это одна из худших соцсетей, которая ведет осаду нашей молодежи». Депутат Лор Миллер, выступившая докладчицей, обрушилась на владельцев: «Это компания, которой плевать на психическое здоровье нашей молодежи».

Одним словом, молодежь надо спасать – однако рецепт, который предложили депутаты, чем-то напоминает методику излечения головной боли посредством отрезания головы. По мнению депутатов, надо запретить молодежи все соцсети вообще, а не только TikTok. Да, вот так: до 15 лет – никаких соцсетей, потому что детей надо оберегать.

Но тут встал во весь рост вопрос, что делать с несовершеннолетними от 15 до 18 лет? Их тоже решили не оставить без надзора. А именно, граждане от 15 до 18 лет соцсетями смогут пользоваться, но должны будут соблюдать «цифровой комендантский час». С десяти часов вечера до восьми утра – никаких соцсетей. Обязанность надзирать за соблюдением закона предложено возложить на родителей и ввести в юридическую практику понятие «пренебрежение цифровым контролем» для «безответственных родителей».

И не стоит воспринимать происходящее как исключительно французское нововведение. Меры, которые предложены в отчете, таковы, что они не могут быть введены только во Франции – их можно ввести лишь с согласия Еврокомиссии. Иначе говоря, когда обсуждается, что французской молодежи будет можно делать, а чего нельзя, это означает ограничения для европейской молодежи вообще.

И в этом пункте сотрудничество европейских властей кажется более чем вероятным. Не далее как 10 сентября Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении упомянула о возможности запрета доступа к социальным сетям лицам младше 16 лет – по образцу Австралии. В этом контексте не выглядит простым совпадением внезапное появление отчета солидной парламентской комиссии и изобретение термина «цифровой комендантский час». А там можно будет и придумать, какие штрафы выписывать родителям за пренебрежение своими обязанностями в области цифрового надзора…

Le Figaro в своем материале вскользь заметила, что «этого запрета еще раньше желали в Елисейском дворце» (то есть на уровне президента). Стоит напомнить, что в 2023 году уже был принят закон о «цифровом совершеннолетии», который требует у детей младше 15 лет разрешения родителей для доступа к соцсетям. Однако до сих пор он так и не вступил в силу, официально – «из-за отсутствия уверенности в его соответствии европейскому законодательству».

Теперь, судя по всему, выбран более простой путь: запретить TikTok, а заодно и все соцсети, ввести «цифровой комендантский час» и штрафовать родителей за отсутствие контроля. Лишь бы быть точно уверенными, что на французскую молодежь влияет только французское правительство – но никак не Китай.