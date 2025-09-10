Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

Tекст: Валерия Вербинина

Едва приняв отставку Франсуа Байру, президент Франции в тот же день назначил нового премьера, 39-летнего министра обороны Себастьена Лекорню, чем разозлил оппозицию и привел к новым заявлениям о необходимости импичмента Макрона.

По ряду утечек, Макрон собирался назначить Лекорню еще раньше и рассматривал его в числе претендентов на пост премьера с начала прошлого года, когда в отставку подала Элизабет Борн. Тогда Лекорню сумел обойти Габриэль Атталь, а после него Мишель Барнье. В декабре прошлого года Макрон уже был совсем готов дать пост Лекорню, но вмешался амбициозный Франсуа Байру, который стал угрожать «все поломать», если его обойдут. В итоге Байру добился своего и возглавил правительство, но особого счастья ему это не принесло.

Теперь, после двух подряд премьеров, которых отправило в отставку Национальное собрание, Лекорню занял их место, и многие задаются вопросом: сколько он успеет просидеть на своем посту.

Меж тем в изворотливости Лекорню не откажешь: прежде всего, до победы Макрона на выборах 2017 года уроженец Нормандии даже не состоял в его партии. Впрочем, Лекорню быстро сориентировался, примкнул к победителю и – что еще важнее – сумел завоевать его доверие. Сейчас из сторонников Макрона он остается единственным, кто начиная с 2017 года последовательно занимал посты во всех правительствах.

Даже после отставки Байру Лекорню вновь чуть не перебежали дорогу. Некоторые СМИ сообщали, что глава Национального собрания, макронистка Яэль Браун-Пиве выражала желание занять пост премьер-министра и пообещала не только создать коалиционное правительство, включив в него социалистов и «зеленых», но и перестать прибегать к ст. 49.3 конституции. Эта статья позволяет принимать бюджет без голосования в Национальном собрании, но нюанс заключается в том, что после этого депутаты могут свалить правительство, объявив ему вотум недоверия, и тогда бюджет будет считаться непринятым.

Пользуясь раздробленностью Национального собрания и непримиримой, казалось бы, враждой между некоторыми фракциями оппозиции, премьеры Макрона злоупотребляли этой статьей конституции без последствий для себя – пока на Мишеле Барнье у депутатов не кончилось терпение, и они объединились и свалили его. Видя, что бюджет одобрен не будет, и не желая повторить путь Барнье, Франсуа Байру решил рискнуть и прибегнуть не к ст. 49.3, а к ст. 49.1, по которой правительство запрашивает доверие как некий карт-бланш. С 1958 года к этой процедуре прибегали 41 раз, и Байру стал первым, который не укрепил свое положение, а был в итоге отправлен в отставку.

Нынешний (так и хочется написать «очередной») премьер-министр, 39 лет от роду, известен как «лейтенант» Макрона и один из его самых преданных сторонников. Поэтому реакция на его назначение оказалась, мягко говоря, невосторженной.

Если коммунист Фабьен Руссель лишь корректно выразил свое сожаление, что «президент решил вновь назначить кого-то из своего лагеря, в то время как запрос на изменения очевиден», другие представители оппозиции в словах не стеснялись. Так, глава «зеленых» Марин Тонделье высказалась крайне резко, упомянув о «провокации» и «полном неуважении к французам», и добавила, что «все это плохо кончится».

Глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон счел назначение Лекорню издевательством и призвал к отставке президента: «Реакция Макрона на свержение Байру: теперь все будет абсолютно так же, как и прежде. Только уход самого Макрона может положить конец этой печальной комедии неуважения к парламенту, избирателям и политическим приличиям». Кроме того, крайне левых напрягает умение Лекорню не восстанавливать против себя ультраправое «Национальное объединение», и они даже называют его «связным».

При этом «Национальное объединение» тоже не приветствовало назначение Лекорню. «Президент выстрелил последним патроном макронизма», – съязвила Марин Ле Пен, и ее слова о новом премьере как о «последнем патроне» Макрона процитировали все французские СМИ.

«Назначение Себастьена Лекорню накануне протестов 10 сентября – это провокация...

Когда Лекорню столкнулся с «Желтыми жилетами» или с борющимися за право на воду гваделупцами, он отвечал лишь репрессиями... Мы вынесем ему вотум недоверия. Завтра более, чем когда-либо, #заблокируемвсе, чтобы заставить Макрона уйти!» – написала в своих соцсетях глава фракции «Непокоренная Франция» в Национальном собрании Матильда Пано, намекая на намеченные на 10 сентября массовые протесты.

Глава социалистов Оливье Фор заметил, что «Эмманюэль Макрон упорно идет по пути, по которому не пройдет ни один социалист. Пути, который привел к провалу и беспорядку и который усугубляет кризис, недоверие и нестабильность. Он рискует вызвать законное социальное недовольство и институциональную блокаду в стране. Без социальной, налоговой и экологической справедливости, без мер по повышению покупательной способности те же причины приведут к тем же последствиям».

Если «Монд» описывает Себастьена Лекорню как «самого скромного и самого преданного» из сторонников Макрона, это говорит о многом. Президент явно настроен продолжать свой курс, и на Лекорню возложена миссия любой ценой добиться этого, не раздражая оппозицию.

Кроме того, в свете участившихся призывов к отставке главы государства и угроз импичмента возникла и другая задача: что бы ни случилось, Макрон явно собирается досидеть на своем месте до 2027 года. «Первый и последний солдат макронизма», как ядовито характеризует нормандца Лекорню вице-президент «Национального объединения» Себастьен Шеню, лучше всего способен обеспечить поддержку президенту.

Главная его задача заключается в том, чтобы слепить более или менее жизнеспособное правительство, которое среди прочего сумеет заставить одобрить бюджет и при этом не нарвется на вотум недоверия. Это означает консультации с представителями различных политических сил, уговоры и неизбежные компромиссы, которые в условиях разъединенного парламента превращаются в сизифов труд.

Меж тем движение «Заблокируем все» 10 сентября вылилось на улицы, выражая самыми разнообразными способами свое несогласие с властями, которые собираются наводить экономию за счет граждан и лишить их двух праздничных дней. 80 тыс. стражей порядка выведены на улицы страны, их усилия по поддержанию порядка подкрепляют коллеги на бронемашинах и в вертолетах. Сотни человек уже арестованы.

Для нормандской изворотливости Себастьена Лекорню это дополнительное испытание. Он пришел к власти накануне бунта (или, если угодно, акций гражданского неповиновения), который вряд ли будет последним, потому что французские власти отступать не собираются. Проблема в том, что остальные тоже не собираются отступать: ни оппозиция, ни обычные граждане. На глазах второй президентский срок Макрона перерастает в эпоху противостояния всех со всеми. И как показывает история, результаты такого противостояния могут оказаться весьма неожиданными.