  • Новость часаГенсек НАТО заявил об участии четырех стран в обезвреживании БПЛА в Польше
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением беспилотники над Польшей
    Катар заявил о праве ответить на удар Израиля
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    0 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    15 комментариев
    10 сентября 2025, 14:40 • В мире

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Вербинина

    Два важных политических события 10 сентября совпали во Франции: начало массовых протестов и назначение Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. Почему Лекорню называют «лейтенантом» Макрона и чем грозит текущее политическое противостояние всей Французской республике?

    Едва приняв отставку Франсуа Байру, президент Франции в тот же день назначил нового премьера, 39-летнего министра обороны Себастьена Лекорню, чем разозлил оппозицию и привел к новым заявлениям о необходимости импичмента Макрона.

    По ряду утечек, Макрон собирался назначить Лекорню еще раньше и рассматривал его в числе претендентов на пост премьера с начала прошлого года, когда в отставку подала Элизабет Борн. Тогда Лекорню сумел обойти Габриэль Атталь, а после него Мишель Барнье. В декабре прошлого года Макрон уже был совсем готов дать пост Лекорню, но вмешался амбициозный Франсуа Байру, который стал угрожать «все поломать», если его обойдут. В итоге Байру добился своего и возглавил правительство, но особого счастья ему это не принесло.

    Теперь, после двух подряд премьеров, которых отправило в отставку Национальное собрание, Лекорню занял их место, и многие задаются вопросом: сколько он успеет просидеть на своем посту.

    Меж тем в изворотливости Лекорню не откажешь: прежде всего, до победы Макрона на выборах 2017 года уроженец Нормандии даже не состоял в его партии. Впрочем, Лекорню быстро сориентировался, примкнул к победителю и – что еще важнее – сумел завоевать его доверие. Сейчас из сторонников Макрона он остается единственным, кто начиная с 2017 года последовательно занимал посты во всех правительствах.

    Даже после отставки Байру Лекорню вновь чуть не перебежали дорогу. Некоторые СМИ сообщали, что глава Национального собрания, макронистка Яэль Браун-Пиве выражала желание занять пост премьер-министра и пообещала не только создать коалиционное правительство, включив в него социалистов и «зеленых», но и перестать прибегать к ст. 49.3 конституции. Эта статья позволяет принимать бюджет без голосования в Национальном собрании, но нюанс заключается в том, что после этого депутаты могут свалить правительство, объявив ему вотум недоверия, и тогда бюджет будет считаться непринятым.

    Пользуясь раздробленностью Национального собрания и непримиримой, казалось бы, враждой между некоторыми фракциями оппозиции, премьеры Макрона злоупотребляли этой статьей конституции без последствий для себя – пока на Мишеле Барнье у депутатов не кончилось терпение, и они объединились и свалили его. Видя, что бюджет одобрен не будет, и не желая повторить путь Барнье, Франсуа Байру решил рискнуть и прибегнуть не к ст. 49.3, а к ст. 49.1, по которой правительство запрашивает доверие как некий карт-бланш. С 1958 года к этой процедуре прибегали 41 раз, и Байру стал первым, который не укрепил свое положение, а был в итоге отправлен в отставку.

    Нынешний (так и хочется написать «очередной») премьер-министр, 39 лет от роду, известен как «лейтенант» Макрона и один из его самых преданных сторонников. Поэтому реакция на его назначение оказалась, мягко говоря, невосторженной.

    Если коммунист Фабьен Руссель лишь корректно выразил свое сожаление, что «президент решил вновь назначить кого-то из своего лагеря, в то время как запрос на изменения очевиден», другие представители оппозиции в словах не стеснялись. Так, глава «зеленых» Марин Тонделье высказалась крайне резко, упомянув о «провокации» и «полном неуважении к французам», и добавила, что «все это плохо кончится».

    Глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон счел назначение Лекорню издевательством и призвал к отставке президента: «Реакция Макрона на свержение Байру: теперь все будет абсолютно так же, как и прежде. Только уход самого Макрона может положить конец этой печальной комедии неуважения к парламенту, избирателям и политическим приличиям». Кроме того, крайне левых напрягает умение Лекорню не восстанавливать против себя ультраправое «Национальное объединение», и они даже называют его «связным».

    При этом «Национальное объединение» тоже не приветствовало назначение Лекорню. «Президент выстрелил последним патроном макронизма», – съязвила Марин Ле Пен, и ее слова о новом премьере как о «последнем патроне» Макрона процитировали все французские СМИ.

    «Назначение Себастьена Лекорню накануне протестов 10 сентября – это провокация...

    Когда Лекорню столкнулся с «Желтыми жилетами» или с борющимися за право на воду гваделупцами, он отвечал лишь репрессиями... Мы вынесем ему вотум недоверия. Завтра более, чем когда-либо, #заблокируемвсе, чтобы заставить Макрона уйти!» – написала в своих соцсетях глава фракции «Непокоренная Франция» в Национальном собрании Матильда Пано, намекая на намеченные на 10 сентября массовые протесты.

    Глава социалистов Оливье Фор заметил, что «Эмманюэль Макрон упорно идет по пути, по которому не пройдет ни один социалист. Пути, который привел к провалу и беспорядку и который усугубляет кризис, недоверие и нестабильность. Он рискует вызвать законное социальное недовольство и институциональную блокаду в стране. Без социальной, налоговой и экологической справедливости, без мер по повышению покупательной способности те же причины приведут к тем же последствиям».

    Если «Монд» описывает Себастьена Лекорню как «самого скромного и самого преданного» из сторонников Макрона, это говорит о многом. Президент явно настроен продолжать свой курс, и на Лекорню возложена миссия любой ценой добиться этого, не раздражая оппозицию.

    Кроме того, в свете участившихся призывов к отставке главы государства и угроз импичмента возникла и другая задача: что бы ни случилось, Макрон явно собирается досидеть на своем месте до 2027 года. «Первый и последний солдат макронизма», как ядовито характеризует нормандца Лекорню вице-президент «Национального объединения» Себастьен Шеню, лучше всего способен обеспечить поддержку президенту.

    Главная его задача заключается в том, чтобы слепить более или менее жизнеспособное правительство, которое среди прочего сумеет заставить одобрить бюджет и при этом не нарвется на вотум недоверия. Это означает консультации с представителями различных политических сил, уговоры и неизбежные компромиссы, которые в условиях разъединенного парламента превращаются в сизифов труд.

    Меж тем движение «Заблокируем все» 10 сентября вылилось на улицы, выражая самыми разнообразными способами свое несогласие с властями, которые собираются наводить экономию за счет граждан и лишить их двух праздничных дней. 80 тыс. стражей порядка выведены на улицы страны, их усилия по поддержанию порядка подкрепляют коллеги на бронемашинах и в вертолетах. Сотни человек уже арестованы.

    Для нормандской изворотливости Себастьена Лекорню это дополнительное испытание. Он пришел к власти накануне бунта (или, если угодно, акций гражданского неповиновения), который вряд ли будет последним, потому что французские власти отступать не собираются. Проблема в том, что остальные тоже не собираются отступать: ни оппозиция, ни обычные граждане. На глазах второй президентский срок Макрона перерастает в эпоху противостояния всех со всеми. И как показывает история, результаты такого противостояния могут оказаться весьма неожиданными.

    Главное
    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши
    Пушилин сообщил о боях в высотках Красноармейска в ДНР
    Полиция заинтересовалась видео с «отмыванием денег» на СВО с блогером Алехиным
    Индийский гуру рассмотрел международный заговор за беспорядками в Непале
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    Футболисту Смолову за драку в «Кофемании» посулили три года тюрьмы
    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

    Два важных политических события 10 сентября совпали во Франции: начало массовых протестов и назначение Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. Почему Лекорню называют «лейтенантом» Макрона и чем грозит текущее политическое противостояние всей Французской республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации