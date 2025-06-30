Трамп заявил о найденном «очень состоятельном покупателе» для TikTok

Трамп заявил о найденном покупателе для TikTok

Tекст: Ирма Каплан

«Это группа очень богатых людей... Я думаю, мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, полагаю, что председатель Си сможет это сделать», – цитирует Трампа Yahoo News.

В прошлом году TikTok было приказано найти нового владельца для своей деятельности в США или столкнуться с запретом после того, как политики заявили об опасениях, что конфиденциальные данные об американцах могут быть переданы китайскому правительству.

Владелец видеоприложения Bytedance неоднократно отрицал подобное.

Первоначально крайний срок для поиска покупателя был 19 января, и многие пользователи были шокированы, когда приложение «отключилось» на несколько часов в этот день, но затем было восстановлено.

Однако президент США несколько раз продлевал срок. Последнее продление было 19 июня, когда он подписал указ о переносе его на 17 сентября.

Последние комментарии Трампа говорят о том, что несколько человек объединяются, чтобы взять под контроль приложение в США.

Среди тех, кто, по слухам, может стать потенциальными покупателями, значатся суперзвезда YouTube Mr Beast, американский стартап поисковой системы Perplexity AI и Кевин О'Лири – инвестор из Shark Tank (американская версия Dragons' Den).

В апреле Bytedance заявила, что все еще ведет переговоры с правительством США, но существуют «разногласия по многим ключевым вопросам».

Считается, что китайскому правительству придется одобрить любое соглашение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, итальянский блогер Хаби Лейм был задержан в аэропорту Лас-Вегаса, когда обнаружилось, что он нарушил правила пребывания по визе.