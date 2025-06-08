7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Миграционная служба США задержала самого популярного в мире тиктокера
Власти США решили депортировать самого популярного в мире тиктокера Хаби Лейма из-за проблем с визой
Итальянский блогер Хаби Лейм был задержан в аэропорту Лас-Вегаса, когда обнаружилось, что он нарушил правила пребывания по визе.
Хаби Лейм, гражданин Италии и популярный блогер TikTok, был задержан сотрудниками миграционной службы США в аэропорту Гарри Рид в Лас-Вегасе, сообщает France24.
Задержание произошло 6 июня из-за того, что Лейм, въехавший в страну 30 апреля, превысил разрешенные сроки пребывания по визе.
Согласно заявлению иммиграционной службы США, Лейм был отпущен в тот же день после задержания и впоследствии покинул территорию Соединенных Штатов. На момент публикации он публично не комментировал инцидент.
Хаби Лейм известен как обладатель самой большой аудитории в TikTok – сейчас на него подписано более 162 млн человек. Популярность к нему пришла благодаря коротким немым видеороликам, в которых он с юмором реагирует на сложные интернет-советы, предлагая простые решения.
Лейм родился в Чивассо, недалеко от Турина, и начал карьеру блогера после потери работы механика на заводе в марте 2020 года.
По данным Forbes, только за период с июня 2022 по сентябрь 2023 года он заработал около 16,5 млн долларов за счет рекламных контрактов.
С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе власти начали реализовывать более жесткую иммиграционную политику и масштабную депортационную кампанию, которую оспаривают в американских судах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса, задержав более 40 нелегальных мигрантов.
Протесты против этих действий переросли в столкновения с полицией. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Дональда Трампа направить 2 тыс. солдат Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.
Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.