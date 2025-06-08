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    «Всегда готовы встретить противника». Путь сотрудника Курской АЭС на фронт и обратно
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине
    МИД предупредил о новых правилах возврата западных компаний в Россию
    В России начали публиковать списки погибших военных ВСУ, от которых отказался Киев
    «Южная» группировка войск освободила Зарю в ДНР
    МИД заявил о скором завершении моратория на РСМД
    Макрон собрался в Гренландию с визитом поддержки против Трампа
    Власти США заявили о мятеже в Лос-Анджелесе
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как от «рассерженного патриотизма» прийти к русофобии

    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    48 комментариев
    8 июня 2025, 14:10 • Новости дня

    Миграционная служба США задержала самого популярного в мире тиктокера

    Власти США решили депортировать самого популярного в мире тиктокера Хаби Лейма из-за проблем с визой

    Миграционная служба США задержала самого популярного в мире тиктокера
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итальянский блогер Хаби Лейм был задержан в аэропорту Лас-Вегаса, когда обнаружилось, что он нарушил правила пребывания по визе.

    Хаби Лейм, гражданин Италии и популярный блогер TikTok, был задержан сотрудниками миграционной службы США в аэропорту Гарри Рид в Лас-Вегасе, сообщает France24.

    Задержание произошло 6 июня из-за того, что Лейм, въехавший в страну 30 апреля, превысил разрешенные сроки пребывания по визе.

    Согласно заявлению иммиграционной службы США, Лейм был отпущен в тот же день после задержания и впоследствии покинул территорию Соединенных Штатов. На момент публикации он публично не комментировал инцидент.

    Хаби Лейм известен как обладатель самой большой аудитории в TikTok – сейчас на него подписано более 162 млн человек. Популярность к нему пришла благодаря коротким немым видеороликам, в которых он с юмором реагирует на сложные интернет-советы, предлагая простые решения.

    Лейм родился в Чивассо, недалеко от Турина, и начал карьеру блогера после потери работы механика на заводе в марте 2020 года.

    По данным Forbes, только за период с июня 2022 по сентябрь 2023 года он заработал около 16,5 млн долларов за счет рекламных контрактов.

    С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе власти начали реализовывать более жесткую иммиграционную политику и масштабную депортационную кампанию, которую оспаривают в американских судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса, задержав более 40 нелегальных мигрантов.

    Протесты против этих действий переросли в столкновения с полицией. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Дональда Трампа направить 2 тыс. солдат Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.

    7 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Опубликованы списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Зеленский

    Балицкий опубликовал списки погибших бойцов ВСУ, которых не забрал Киев

    Опубликованы списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Зеленский
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале идентификационные данные погибших военнослужащих ВСУ, от которых отказалась украинская сторона.

    В опубликованных списках указаны имена, способы идентификации тел, номера мешков и места гибели украинских военных.

    Балицкий заявил, что публикация призвана помочь родственникам найти погибших, поскольку, по его словам, киевские власти скрывают эти данные от людей. Он выразил мнение, что украинское руководство намеренно отказывается принимать тела и не выплачивает компенсации семьям, чтобы скрыть реальные потери.

    Балицкий подчеркнул, что договоренности по выдаче тел были достигнуты на втором этапе переговоров, однако украинская сторона не выполняет взятые обязательства. По словам губернатора, до тех пор, пока военный числится пропавшим без вести, помощь его семье не выплачивается.

    Он также отметил, что власти Украины игнорируют договоренности, достигнутые 6 июня в Стамбуле, и обвинил Евросоюз и англосаксонские страны в подогревании конфликта и поставках вооружения Киеву.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела, опасаясь признать гибель 6 тыс. военных и выплачивать компенсации вдовам.

    Минобороны уточнило, что Украина не вышла на контакт, поэтому обмен телами не состоялся.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.

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    7 июня 2025, 17:45 • Новости дня
    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО

    Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО

    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.

    Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.

    А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.

    Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    7 июня 2025, 17:50 • Новости дня
    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского

    Депутат Рады заявила, что украинские военные называют Сырского «Сырком»

    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских войсках главнокомандующего Александра Сырского называют «Сырком», заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая подчеркнула, что сама всегда обращалась к главнокомандующему с уважением – по имени, отчеству и фамилии, либо использовала неформальное прозвище «сыр». Она добавила, что солдаты обычно называют Сырского именно «Сырком», передает канал «360».

    По мнению депутата, это прозвище связано с популярным творожным десертом в шоколаде с фруктовым ароматом.

    Александр Сырский занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного.

    Ранее пленный разведчик рассказал, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за больших потерь в штурмах.

    Депутат Рады ранее потребовала уволить Сырского после удара по полигону в Сумах.

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    8 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    The Washington Post заявила о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт между предпринимателем Илоном Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом в апреле перерос в драку в Белом доме, пишет The Washington Post со ссылкой на экс-советника президента США Стивена Бэннона.

    По словам Бэннона, драка произошла после того, как в споре между Маском и Бессентом о кандидате на пост главы Налоговой службы президент США поддержал выбор Бессента, пишет Washington Post.

    После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. В частности, Бессент назвал Маска «мошенником». Тот толкнул Бессента плечом в грудь, «как игрок в регби», а Бессент ударил его в ответ, заявил Бэннон.

    Несколько человек вмешались, чтобы разнять дерущихся. Маска выдворили из Западного крыла. По словам Бэннона, когда глава американского государства Дональд Трамп узнал о случившемся, то сказал: «Это уже слишком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Трампа Бэннон в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Маска. Он призвал выдворить миллиардера из США.

    Коментарии (19)
    8 июня 2025, 11:09 • Новости дня
    Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ

    Иностранные журналисты осмотрели в Брянской области рефрижераторы с телами солдат ВСУ

    Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Брянской области иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне согласно стамбульским договоренностям.

    Иностранные журналисты посетили Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ, предназначенными для передачи Украине, сообщает РИА «Новости».

    Осмотр проходил на фоне несостоявшейся процедуры обмена телами, так как украинская сторона не явилась к месту запланированного обмена, несмотря на заранее согласованную дату.

    Помощник президента Владимир Мединский ранее комментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что Россия полностью готова выполнить условия передачи в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Он также отметил, что представители зарубежных СМИ могут прибыть к месту обмена и лично убедиться в готовности российской стороны к реализации договоренностей. Подготовленные к передаче тела находятся в специальных рефрижераторах, ожидая завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия доставила к месту обмена более тысячи тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела, опасаясь признать гибель шести тысяч военных и выплачивать компенсации вдовам.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

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    7 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Популярность канцлера Германии Мерца резко выросла

    Bild: Опрос показал рост поддержки Мерца и усиление позиций ХДС/ХСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца достиг 36%, что на 13 процентных пунктов превышает показатель, зафиксированный после его вступления в должность, следует из результатов опроса института Insa для газеты Bild.

    Согласно результатам опроса института Insa для газеты Bild, нынешней работой Мерца довольны более трети граждан ФРГ. Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца достиг 36%, что на 13 процентных пунктов превышает показатель, зафиксированный после его вступления в должность, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что федеральное правительство Германии также стало более популярным: поддержка его деятельности возросла до 37%, что на восемь процентных пунктов больше, чем месяц назад. Глава Insa Герман Бинкерт заявил, что большинство немцев разделяют позицию Мерца по миграционной политике.

    Опрос зафиксировал и рост популярности блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов: ХДС/ХСС набрал 27% (+1 процентный пункт), в то время как «Альтернатива для Германии» потеряла один процентный пункт и опустилась до 23%. Социал-демократы и Левые также потеряли по одному процентному пункту, набрав 16% и 10% соответственно. Зеленые получили 11%, а партии «Союз Сары Вагенкнехт» и СвДП – по 4%.

    Исследование проводилось 5-6 июня 2025 года, в нем участвовали 1002 человека, статистическая погрешность не превышает 2,9 процентного пункта.

    Ранее немецкое издание Tageszeitung сравнило канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Дмитрий Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему миссия Фридриха Мерца в США оказалась проваленной.

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    7 июня 2025, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о возможном исчезновении упаковок по десять яиц

    Mash сообщил о начале судебных исков за патент на лотки для десяти яиц

    Стало известно о возможном исчезновении упаковок по десять яиц
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Производители могут отказаться от привычных лотков на десять яиц после того, как компания «Айкю-Пак» потребовала 2,5 млн рублей от одной из компаний за использование запатентованной упаковки, пишут СМИ.

    С российских прилавков могут исчезнуть привычные лотки для десяти яиц, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Московская компания «Айкю-Пак» получила патент на упаковку, рассчитанную на десять яиц, и начала подавать судебные иски против предприятий, использующих данный тип тары.

    В частности, компания потребовала от Окской птицефабрики выплатить 2,5 млн рублей за использование такой упаковки и прекратить дальнейшее ее применение. Окская птицефабрика является одним из крупнейших поставщиков яиц в московский регион.

    Суд уже взыскал указанную сумму с ответчика, однако пока не запретил использовать лотки для десятка яиц. На самой птицефабрике допустили возможность полного отказа от этой популярной тары.

    Ранее сообщалось, что рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам заставляют производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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    7 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Стало известно о тактике «жабьих прыжков» ВСУ на курское Теткино

    Mash: ВСУ предприняли «жабьи прыжки» на курское Теткино без успеха

    Стало известно о тактике «жабьих прыжков» ВСУ на курское Теткино
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска, используя тактику «жабьих прыжков», в течение недели пытались малыми группами закрепиться на мелькомбинате в приграничном курском Теткино, однако понесли серьезные потери.

    Украинские военные используют тактику «жабьих прыжков» при попытках атаковать приграничный поселок Теткино в Курской области, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    За минувшую неделю вооруженные формирования Украины более 20 раз малыми группами пытались прорваться в поселок, чтобы закрепиться на территории местного мелькомбината.  Штурмовые группы ВСУ проводят от трех до пяти последовательных атак на разных флангах, чтобы снизить эффективность ударов по ним авиационными бомбами и попытаться прорвать оборону малыми силами. При этом все попытки закрепиться в Теткино для украинцев оказались безуспешными.

    Потери ВСУ под Теткиным продолжают расти: за неделю уничтожено более 200 штурмовиков.

    В мае российские военные демонстрировали ров на границе с Теткино с телами уничтоженных солдат ВСУ, которые пытались прорвать оборону и войти в село.

    Ранее группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию. Военные отразили пять ночных атак на Теткино.

    Коментарии (6)
    7 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему Киев не забирает тела солдат

    Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим отказывается забирать тела погибших военных, так как опасается признать гибель 6 тыс. человек и не хочет выплачивать компенсации вдовам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что киевские власти не забирают тела своих погибших солдат по двум причинам. По его словам, Киеву сложно признать, что погибших уже 6 тыс. человек, а также нежелание выплачивать компенсации вдовам военных мешает возвращению тел на родину, передает РИА «Новости».

    Он выразил мнение, что официальный Киев сознательно избегает шагов по возвращению погибших, чтобы скрыть реальные потери и не нести социальную ответственность перед семьями военнослужащих.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны свои граждане «ни живые, ни мертвые».

    Минобороны подтвердило, что Украина не вышла на контакт и обмен телами погибших военных не состоялся.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных, вопреки стамбульским договоренностям.

    Эксперты назвали несколько причин отказа Киева принимать тела погибших.

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    8 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    Власти США заявили о мятеже в Лос-Анджелесе

    Белый дом назвал мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе

    Власти США заявили о мятеже в Лос-Анджелесе
    @ REUTERS/Barbara Davidson

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Пентагон указал на возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.

    «Мятеж против законов и суверенитета Соединенных Штатов», – заявил Миллер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Миллер также подверг критике главу полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннела за отказ помогать в массовых депортациях, отметив, что тот «встал на сторону захватчиков, а не граждан», передает ТАСС.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил в X, что «министерство обороны немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе». «Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон – они приведены в состояние повышенной готовности», – приврдит его слова РИА «Новости».

    Вашингтон ранее также обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса в неспособности справиться с ситуацией и предупредил о возможном вмешательстве федеральных властей для подавления «мятежников и мародеров».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что администрация США не потерпит нападений на правоохранителей и продолжит выдворять опасных нелегальных иммигрантов.

    Ответственный за безопасность границ Томас Хоман сообщил Fox News, что в Лос-Анджелесе развернуты силы Национальной гвардии.

    Министр юстиции Пэм Бонди заверила, что все препятствующие работе правоохранителей будут привлечены к ответственности, подчеркнув при этом: «Неважно, кто вы – судья, член Конгресса или протестующий в Лос-Анджелесе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд по задержанию нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса. В результате операции сотрудники ICE задержали более 40 человек. Протестующие против действий полиции устроили акцию, которая переросла в столкновения с правоохранителями.

    Коментарии (10)
    8 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах возврата западных компаний в Россию
    МИД заявил о новых правилах возврата западных компаний в Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возвращение западных компаний на российский рынок теперь возможно только после подтверждения их надежности и готовности к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

    Западные компании, желающие возобновить работу на российском рынке, должны будут подтвердить свою надежность и готовность к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу RT, передает ТАСС. «Те, кто хочет вернуться в Россию из западных стран, должны понимать, что им предстоит доказать нам свою надежность», – подчеркнул он.

    Дипломат отметил, что после массового ухода западных компаний их рыночные ниши уже заняты. Он уточнил, что на рынке активно закрепились не только российские фирмы, но и компании из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Индии – и уступать свои позиции новые игроки не собираются.

    Биричевский указал, что условия, которыми ранее пользовались западные бренды, теперь недоступны. По его словам, десять лет назад они работали в более благоприятной среде, но в нынешних реалиях всем придется конкурировать на равных, без преференций.

    Он также добавил, что уход зарубежных компаний стал неожиданностью и показал ненадежность западных партнеров. Биричевский заявил: «Мы поняли, что больше не можем просто верить их словам. Они берут на себя обязательства, подписывают разные договоренности, но легко выбрасывают их в корзину».

    В завершение Биричевский образно сравнил ситуацию с известной сказкой: «А мы не хотим, знаете, если вспомнить сказку про Золушку, чтобы реальные активы вдруг превратились в тыкву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что возвращающиеся западные компании не получат привилегий и преференций, а для тех, чьи ниши уже заняты, «поезд ушел». Премьер-министр Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым все же может быть разрешено вернуться на российский рынок. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что западные компании ушли из России по собственному желанию и им будет сложно вернуться независимо от причин ухода.

    Коментарии (7)
    8 июня 2025, 12:05 • Новости дня
    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    Минобороны: Российские войска развили наступление в Днепропетровской области

    Российские войска развили наступление в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные продолжают продвигаться вглубь Днепропетровской области, нанося поражения украинским формированиям в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики.

    О наступлении российских войск на территории Днепропетровской области сообщил Telegram-канал Министерства обороны России. По информации канала, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление.

    В ходе операции были нанесены поражения формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем вооруженных сил Украины, двух бригад морской пехоты и трех бригад национальной гвардии. Оперативные действия велись в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка в Донецкой народной республике.

    В сообщении отмечается, что российские военные продолжают удерживать инициативу на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, а в пригороде Днепра и самом городе прогремели взрывы.

    Ранее руководитель военной администрации региона Сергей Лысак сообщил о решении провести принудительную эвакуацию еще 14 населенных пунктов в Днепропетровской области Украины.

    Коментарии (17)
    7 июня 2025, 16:48 • Новости дня
    «Мисс Эквадор» умерла за несколько дней до свадьбы
    «Мисс Эквадор» умерла за несколько дней до свадьбы
    @ lorearguello97

    Tекст: Вера Басилая

    Обладательница титула «Мисс Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло скончалась в возрасте 28 лет всего за несколько дней до своей свадьбы.

    О смерти Марии Лорены Аргуэлло сообщили организаторы национального конкурса красоты, передает Ura.ru.

    Ей было 28 лет, и вскоре должна была состояться ее свадьба. Причина смерти девушки не раскрывается. Представители конкурса выразили соболезнования близким и родным Марии Аргуэлло.

    Жених девушки рассказал, что пара завершила все приготовления к церемонии, и трагедия произошла буквально накануне свадьбы. Он отметил, что потеря невесты стала для него тяжелым испытанием.

    Мария Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года,получила медицинское образование и недавно окончила обучение по специальности «хирургия» в Университете Лас-Америкас. В 2024 году она впервые участвовала в конкурсе красоты, представляя столицу Эквадора Кито.

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    7 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Зеленский счел переговоры «бессодержательными»

    Захарова: Зеленский назвал переговоры бесполезными из-за отсутствия выгоды

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский посчитал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле бессодержательными, так как их результатом не стали деньги, вооружения или реализация собственных амбиций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире белорусского телеканала «Первый информационный» заявила, что Зеленский назвал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле «бессодержательными», так как их итогом не стали деньги или вооружения, передает ТАСС.

    По словам Марии Захаровой, Зеленский считает переговоры не имеющими смысла, если их результатом не стали финансовые поступления или продвижение личных амбиций. Она подчеркнула, что подобная логика объясняет подход украинского лидера к переговорам.

    Ранее Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными».

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал категорический отказ Киева от краткосрочного перемирия для сбора тел погибших серьезной ошибкой украинского руководства.

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    8 июня 2025, 11:33 • Новости дня
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине за атаку дронами
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине за атаку дронами
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские чиновники считают, что основной ответ России на недавнюю атаку украинских дронов может состояться в ближайшие дни и будет носить разносторонний характер.

    США ожидают, что Россия готовит масштабный ответ на недавнюю атаку украинских дронов, сообщает Reuters.

    По данным источников агентства, ответная операция предположительно включает применение различных видов авиационных средств, в том числе ракет и беспилотников. Американские представители отмечают, что Москва вряд ли будет зеркально повторять украинскую атаку, а скорее выберет асимметричную стратегию, нанося удары по другим объектам.

    Хотя в пятницу Россия уже нанесла массированный удар по военным целям в Киеве, по мнению США, это была лишь часть более крупного ответного пакета. Один из западных дипломатов подчеркнул, что ожидает «огромной, беспощадной атаки», а целью могут стать объекты с символическим значением, такие как правительственные здания.

    Эксперт Carnegie Endowment for International Peace Михаил Кофман предположил, что Россия может атаковать штабы украинских спецслужб, в частности СБУ, для «демонстрации» и использовать баллистические ракеты средней дальности. Кофман также отметил ограниченность ресурсов России для существенной эскалации, учитывая уже высокий уровень боевых действий последних недель.

    Reuters подчеркивает, что пока не поступило официальных комментариев от российской и украинской сторон, а также от Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, а местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    ВС России в ночь на субботу нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину.

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