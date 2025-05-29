Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Россельхознадзор обнаружил опасные вещества в продукте «Сыр Стародубский»
Продукция «Сыр Стародубский» в одном из брянских супермаркетов содержала остатки ветеринарного лекарства и запрещенный фермент.
В продукции предприятия «Сыр Стародубский», реализуемой в супермаркете Брянской области, Россельхознадзор обнаружил остаточное содержание антигельминтика клозантела и микробной трансглутаминазы, передает ТАСС.
По данным ведомства, колбасный плавленый сыр содержал запрещенный фермент, а мягкий сыр – ветеринарный препарат клозантел в количестве 2,7 мкг/кг.
Микробная трансглутаминаза, как уточнили специалисты, не допускается для использования в пищевой продукции на территории ЕАЭС. Клозантел применяется в ветеринарии для лечения крупного рогатого скота, овец, коз и оленей. В пресс-службе Россельхознадзора пояснили: «Наличие данных веществ в пищевой продукции не допускается».
Присутствие клозантела в сыре говорит о нарушении регламента применения препарата и недостаточном ожидании его выведения из организма животных, использованных для получения сырья. Ведомство приняло соответствующие меры в отношении небезопасной продукции, а информация о нарушениях направлена в Роспотребнадзор.