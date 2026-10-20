Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
В Москве загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров
В районе Лианозово на северо-востоке столицы произошел пожар в здании автосервиса, сообщил источник в оперативных службах во вторник.
«В районе Лианозово произошло возгорание в здании автосервиса. Площадь пожара составляет 600 кв. метров», – сообщил собеседник ТАСС.
В ГУ МЧС по городу пояснили, что в автосервисе горит оборудование.
Отмечается, что решается вопрос о привлечении к тушению пожарного поезда, а спасатели устанавливают бронещит в целях безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в центре Москвы. В пятницу в Олимпийской деревне в столице при возгорании погибли два человека. В среду из бизнес-центра в Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек.