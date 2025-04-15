Путин: Модернизация ЖКХ потребует более 4,5 трлн рублей к 2030 году

Путин заявил о необходимости 4,5 трлн рублей для обновления ЖКХ до 2030 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры для жизни озвучил планы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы на обновление систем ЖКХ потребуется не менее 4,5 трлн рублей. Эти средства должны быть привлечены из федерального бюджета и частных источников, сообщает сайт Кремля.

Президент отметил, что за последние шесть лет на развитие ЖКХ из федерального бюджета направлено более 600 млрд рублей. Эти средства позволили модернизировать 3 655 объектов инфраструктуры и более 10 тыс. км сетей.

Для дальнейшего обновления системы необходимо максимально использовать внутренние ресурсы и резервы отрасли. Это поможет выявлять зоны риска и предотвращать аварийные ситуации в будущем, уверяет президент.

Ранее Путин заявил о необходимости компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.