Удар нанесен по скоплению военной техники ВСУ под Черниговом

Tекст: Мария Иванова

Удары по скоплению военной техники Вооруженных сил Украины были нанесены в Черниговской области, передает РИА «Новости».

По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, атаки произошли на территории машинно-тракторного предприятия «Надежда», а также в районе складов предприятия «Агродом» в городе Бахмач.

Лебедев отметил, что военная техника ВСУ находилась на территории указанных предприятий. Он уточнил: «В 12.56, 13.54 – удар по западу города в городе Бахмач, агентура пишет, что в направлении складов предприятия »Агродом«, где находилась военная техника. Второй удар – по машинно-тракторному предприятию 'Надежда', где ранее было замечено скопление гусеничной военной техники».

Напомним, что российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который власти России возложили на украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты оборонной промышленности, управления и связи по всей стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российская армия избегает ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры в ходе боевых действий с ВСУ.

Напомним, накануне подполье заявило об уничтожении вооружения и одного специалиста НАТО в Одесской области.

Подполье также сообщило об ударах по скоплению военнослужащих ВСУ в Сумской области.

Кроме того Вооруженные силы России нанесли удар по цеху производства десантных катеров для ВСУ.