ВС России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того? удары наносились по месту запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 97 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотника, 631 ЗРК, 25 314 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Ранее в среду подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу в Измаиле.

Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. А за день до этого они поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности.