Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.
ВС России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху производства десантных катеров, а также объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того? удары наносились по месту запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 97 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотника, 631 ЗРК, 25 314 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее в среду подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу в Измаиле.
Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. А за день до этого они поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности.