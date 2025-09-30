ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 405 беспилотников, 631 ЗРК, 25 304 танка и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 941 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности.

А в минувшие выходные ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции.

ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.