ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.
Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 405 беспилотников, 631 ЗРК, 25 304 танка и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 941 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности.
А в минувшие выходные ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции.
ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.