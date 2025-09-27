ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции

  • Новость часаРоссийские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Европе нашелся сильный защитник российских активов
    Захарова заявила о превращении ЕС в «фашиствующее чудовище»
    Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было
    CNN и WP назвали причину срочного собрания военного командования США
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    Журова: В МПК осознали, что отстранение российских паралимпийцев было ошибкой
    Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира
    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»
    Умерла актриса из фильма «Мимино» Людмила Гаврилова
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    13 комментариев
    27 сентября 2025, 12:49 • Новости дня

    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 131 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86,9 тыс. беспилотников, 631 ЗРК, 25 261 танк и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.

    А Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.

    26 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума

    Сийярто: Зеленский сошел с ума от антивенгерских заявлений

    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума
    @ Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на обвинения Украины в нарушении венгерскими БПЛА границы назвал Владимира Зеленского сумасшедшим из-за антивенгерских взглядов.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление Киева о якобы нарушении венгерскими беспилотниками воздушного пространства Украины, передает ТАСС.

    «Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары», – написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta, признана экстремистской в России).

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о случаях проникновения беспилотных летательных аппаратов, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство Украины.

    Минобороны Венгрии заявили, что слова Владимира Зеленского о присутствии венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствуют действительности.

    Комментарии (14)
    26 сентября 2025, 18:39 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину

    Лукашенко: Трамп услышал хорошие предложения по Украине

    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского сохранять спокойствие и не допускать эскалации, иначе, по мнению белорусского лидера, киевские власти рискуют потерять всю Украину.

    Лукашенко, отвечая журналисту Павлу Зарубину, прокомментировал заявление Зеленского о возможных ударах по Кремлю. «Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он также сообщил о наличии «хорошего предложения по Украине», которое, по его словам, обсуждалось на Аляске и было передано Дональду Трампу для дальнейшего рассмотрения в Вашингтоне. Белорусский лидер подчеркнул, что это предложение может положить конец конфликту, и назвал его «очень хорошим».

    Лукашенко отметил, что если Киев не согласится на мирные инициативы, ситуация для украинских властей может стать еще хуже, чем в начале спецоперации на Украине. Он напомнил, что в 2022 году, по его мнению, у Киева был шанс сохранить восток страны, кроме Крыма, если бы власти тогда пошли на уступки. Теперь, считает Лукашенко, если украинская сторона не изменит свою позицию, она может потерять контроль уже над всей страной.

    Ранее Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с Зеленским.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    Комментарии (12)
    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России

    Посольство в Лондоне заявило о праве России на ответ в случае хищения активов

    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    @ Roger Templeman (CC BY-SA 2.0)

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет право на принятие ответных мер в ответ на нелегитимные планы европейских стран по экспроприации российских активов, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами нелегитимных планов по экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

    Посольство также заявило, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под попытки манипуляций с российскими активами. Дипломаты подчеркнули: любые операции с российскими активами без согласия их собственника невозможны с точки зрения международного права.

    В заявлении посольства особо отмечается, что предложения использовать российские активы для военных нужд Украины, по мнению диппредставительства, лишь способствуют продолжению кровопролития. Такой подход в посольстве назвали прямым свидетельством соучастия в преступлениях, совершаемых руками украинских боевиков.

    СМИ писали, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет этих активов.

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие ответные меры.

    Комментарии (19)
    26 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы

    Захарова заявила о возможных просьбах Киева к Западу о возвращении призывников

    МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские дипломаты считают, что Киев может просить Запад содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших из страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перспектива дефицита «пушечного мяса» для ВСУ вызывает серьезную обеспокоенность на Банковой, передает ТАСС.

    «Нельзя исключать, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть в страну осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов», – отметила Захарова. По ее словам, обсуждения этого вопроса уже проходили в ряде стран Евросоюза, однако решений по возвращению украинцев пока принято не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали всех взрослых готовиться к мобилизации. Экс-помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до последнего украинца.

    Междутем, около 1,5 млн украинцев не получили повестки из-за отсутствия средств на конверты. А кадры силовой мобилизации на Украине показали, что многие жители воспринимают призыв в армию как смертный приговор, а не патриотический долг.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 21:32 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk

    Трамп отказался одобрить передачу Украине ракет Tomahawk

    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk
    @ U.S. Navy/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Axios, Tomahawk была единственной позицией в заявке Киева, по которой Трамп выразил несогласие, поддержав остальные пункты, передает РИА «Новости».

    Ракеты Tomahawk разрабатываются компанией RTX и способны поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. По данным Axios, эта дальность позволяет наносить удары глубоко на территории России, включая Москву.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп провел переговоры с Зеленским. Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории».

    Комментарии (20)
    26 сентября 2025, 13:05 • Новости дня
    Премьер Бельгии раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России

    Премьер Бельгии отверг предложение канцлера ФРГ по российским активам

    Премьер Бельгии раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер публично осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины, подчеркнув риски для ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер категорически отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о выдаче Украине кредита под залог замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    «Взять деньги и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. Это никогда не произойдет», – заявил де Вевер на полях Генассамблеи ООН, его цитирует агентство Belga.

    Премьер объяснил, что изъятие активов Центробанка третьего государства создает опасный прецедент, грозящий не только Бельгии, но и всему Европейскому союзу. Он отметил, что подобные действия могут вынудить другие страны вывести свои резервы из еврозоны, если сочтут их небезопасными.

    Де Вевер также выразил раздражение по поводу того, что европейские лидеры зачастую публично обсуждают подобные инициативы без учета всех последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.

    Он также предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Киев обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о случаях проникновения беспилотных летательных аппаратов, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство Украины.

    По словам Сырского, украинские военные зафиксировали работу разведывательных дронов вблизи границы с Венгрией, передает ТАСС.

    Он отметил, что целью беспилотников «могла быть разведка объектов промышленного значения в приграничных районах Украины». Зеленский поручил проверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом подобном инциденте.

    В мае ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы.

    Кроме того, власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже против Венгрии ради ЕС.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы

    Военный эксперт Рожин: Утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья

    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Юнаковки важно как минимум по двум причинам. Во-первых, с потерей поселка возможности ВСУ по атакам на российское приграничье значительно снизятся, а во-вторых, контроль над населенным пунктом позволит ВС России развить наступление на Сумы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российская армия освободило Юнаковку в Сумской области.

    «Освобождение Юнаковки знаменует собой важную веху в контексте российского наступления. Этот поселок имеет колоссальное логистическое значение. Именно через него проходили основные каналы снабжения ВСУ в рамках вторжения противника в Курскую область», – рассказывает военный эксперт Борис Рожин.

    «Трасса «Юнаковка-Суджа» помогала противоборствующей стороне поддерживать боеспособность в период оккупации наших приграничных территорий. Поэтому украинская армия так долго цеплялась за населенный пункт: сюда активно перебрасывали резервы, а бои за поселок проходили крайне ожесточенно», – поясняет он.

    «Соответственно, можно с уверенностью сказать, что противник потерял под Юнаковкой большое количество личного состава. Сейчас же взятие под контроль этого населенного пункта вносит большой вклад в обеспечение безопасности российского приграничья и значительно снижает вероятность повторных попыток со стороны Украины прорваться в ту же Курскую область», – акцентирует собеседник.

    «Также контроль Юнаковки позволяет нам в дальнейшем активизировать продвижение по направлению к Сумам. В настоящий момент ВСУ продолжают стоять к западу от поселка – в Кондратьевке и Алексеевке. Противник предпринимает усилить сковать наши действия. На этом фоне, в первую очередь, России необходимо сконцентрироваться на целостности флангов», – добавляет эксперт.

    «Думаю, мы будем постепенно расширять имеющуюся зону контроля – к югу от Горналя и в районе Алексеевки. Затем войска двинутся к востоку и к западу от Юнаковки. Таким образом мы сможем гарантировать, что в будущем у противника не будет возможности сформировать здесь в ходе попыток наступления опасные «выступы», которые в теории осложнили бы наше продвижение», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили поселок Юнаковка в Сумской области. Как сообщает Минобороны, бойцы группировки «Север» продвигались вглубь данного направления в течение недели. За это время военным удалось нанести поражение «живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны».

    Военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале взятие Юнаковки заявил, что населенный пункт являлся главным перевалочным пунктом ВСУ в рамках наступления на Курскую область. «Выбив из него противника, мы нарушили всю его логистику в приграничье и лишили его физической возможности повторить эту авантюру», – уточнил он.

    При этом Юнаковка обладает большим значением и в рамках дальнейшего продвижения ВС РФ. «Более того, этот населенник – идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант. Чем дольше украинцы тянут с переговорами, тем слабее становится их переговорная позиция», – уточнил Коц.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    Президент Польши отменил выплаты и льготы неработающим гражданам Украины

    Навроцкий отменил выплаты и льготы неработающим украинцам в Польше

    Президент Польши отменил выплаты и льготы неработающим гражданам Украины
    @ Thomas Schneider/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные пособия и льготы для неработающих граждан Украины, сообщил глава его канцелярии Збигнев Богуцкий.

    «Президент Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины», – приводит слова Богуцкого РИА «Новости».

    Богуцкий сообщил, что теперь выплаты по программе «800 плюс» (800 злотых, более 200 долларов, ежемесячно на каждого ребенка) будут зависеть от профессиональной активности родителей.

    Ранее принятый сеймом Польши закон предполагал выдачу пособий украинцам независимо от их трудовой занятости, однако Навроцкий наложил на него вето. По словам Богуцкого, президент стремится к тому, чтобы для украинских граждан действовали стандартные условия, без особых преференций или исключительных льгот.

    Документ также отменяет ранее действовавшие льготы для неработающих украинцев, включая доступ к программам лечения и реабилитации, а также субсидии на рецептурные препараты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, которые могут вернуться с Польши после отмены выплат неработающим украинцам. Сейм Польши 12 сентября принял законопроект, согласно которому неработающие иностранцы лишаются доступа к соцпособиям. Навроцкий ранее наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, объяснив это необходимостью ограничить выплату детских пособий неработающим украинцам.

    Комментарии (7)
    27 сентября 2025, 05:06 • Новости дня
    План «Ковер» отменили в Пензенской области

    Губернатор Мельниченко сообщил об отмене плана «Ковер» в Пензенской области

    План «Ковер» отменили в Пензенской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензенской области завершено действие плана «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «На территории районов Пензенской области отменен план «Ковер», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов. До этого губернатор сообщал о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 04:55 • Новости дня
    Украинский МИД заявил о «моральной деградации» властей Венгрии

    Глава МИД Украины Сибига: Киев видит моральную деградацию властей Венгрии

    Украинский МИД заявил о «моральной деградации» властей Венгрии
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    «Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства», – заявил Сибига в соцсетях, обращаясь к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто.

    Сибига обвинил власти Венгрии в «открытой и тайной работе против Украины и всей Европы». Также Сибига заявил, что правительство Венгрии «выслуживается перед Кремлем», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о случаях проникновения беспилотников, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство на Украине. Венгрия опровергла нарушение украинской границы своими беспилотниками. Зеленский велел ВСУ «реагировать соответственно».

    Комментарии (8)
    26 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил об «отчаянных угрозах» Зеленского в адрес России
    Песков заявил об «отчаянных угрозах» Зеленского в адрес России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский продолжает делать громкие заявления и сыпать угрозами, стараясь убедить европейских спонсоров в своей успешности на военном поприще, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал высказывания Зеленского о необходимости российским чиновникам знать местонахождение бомбоубежищ, передает ТАСС.

    «Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно», – отметил представитель Кремля.

    Песков также добавил, что подобная риторика украинского лидера выглядит безответственно.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 22:50 • Новости дня
    WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары Украины по России
    WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары Украины по России
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия по территории России, но прямых обязательств на этот счет не дал, сообщила The Wall Street Journal.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что не исключает снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    При этом Трамп не дал прямых обязательств о пересмотре существующих ограничений, отмечают источники издания.

    В ходе переговоров обсуждался также вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. В администрации США рассматривают такую возможность, а также альтернативный вариант – поставку дополнительных ракет ATACMS.

    Ожидается, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения вопроса с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби. Именно эти представители американского Минобороны с весны 2025 года блокировали использование ракет ATACMS для ударов по территории России.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    СМИ писали, что Трамп также запретил использовать американское вооружение для ударов вглубь России.

    Россия ранее предупреждала, что оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, передающих Украине дальнобойные ракеты.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, ожидается, что уже в 2026 году ЕС сможет начать перечислять Киеву первый транш средств по этой схеме, передает ТАСС.

    Ранее европейское издание Politico сообщало, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине «репарационный кредит» за счет российских активов на сумму 140 млрд евро.

    Напомним, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Комментарии (5)
    27 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    В украинском Кривом Роге застрелили президента местной федерации самбо Понырко

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском городе Кривой Рог застрелили президента местной федерации самбо Евгения Понырко, еще один человек ранен, сообщают украинские СМИ.

    По имеющимся данным, убийца выстрелил в Понырко несколько раз, в результате чего тот скончался на месте. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Мужчина, подозреваемый в убийстве Парубия, признал вину и отверг сообщения о влиянии российских спецслужб, указав на личные мотивы.


    Комментарии (3)
    Главное
    WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары Украины по России
    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле
    ЦБ и Генпрокуратура задумались о наказании для раздолжнителей
    Депутат Певцов об уехавших артистах: Cобака лает, караван идет
    МИД России обвинил ЕС в раздувании истерии вокруг дронов
    Водрузивший флаг над Суджей житель Бурятии получил звезду Героя России
    Китай испытал крупнейший летающий ветрогенератор

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой

    «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – заявил президент США Дональд Трамп, предварительно указав на необходимость для турок отказаться от российских нефти и газа. Сам Эрдоган требование пока не комментировал, но эксперты сомневаются, что Анкара так просто откажется от энергоносителей Москвы. И на то есть целый ряд причин. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии

    Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия готовит ограбление России

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    • Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

      Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации