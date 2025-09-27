ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 131 беспилотник.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86,9 тыс. беспилотников, 631 ЗРК, 25 261 танк и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.

А Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.