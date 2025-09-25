Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины
За прошедшие сутки на полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
В результате удара по позиции ЗРК «Patriot» противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса.
Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, 178 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 623 беспилотников, 631 ЗРК, 25 246 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 921 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 602 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в июле полковник ВСУ был уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой.
Ранее было опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами.