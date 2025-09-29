ВС России поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые авиабомбы, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 147 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 277 беспилотников, 631 ЗРК, 25 291 танк и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 42 869 единиц спецтехники, отчитались

Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции.

ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

В частности, ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.