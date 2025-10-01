Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу в Измаиле

Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле, куда прибыли новые катера

Tекст: Мария Иванова

Удар по территории судоремонтного завода в Измаиле Одесской области был нанесен после того, как туда прибыли военные катера с территории Румынии, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, «Измаил: удар по портовой инфраструктуре... Удар пришелся на территорию судоремонтного завода. Ранее отмечалось прибытие со стороны Румынии нескольких военных катеров темного цвета, а также переоборудование украинских сторожевых катеров для выполнения боевых задач».

Также отмечается, что на заводе ведутся работы по восстановлению катеров, их модернизации под военные задачи и подготовке экипажей, передает РИА «Новости».

Подпольщики отмечают, что завод активно используется для укрепления украинского военного флота на Дунае. Именно на этой территории проводят ремонт и дооборудование катеров для дальнейших операций.

Напомним, ранее представители подполья заявили о разгроме логистического центра ВСУ в районе Одессы.