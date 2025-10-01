Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.3 комментария
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу в Измаиле
Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле, куда прибыли новые катера
На судоремонтном заводе в Измаиле, где модернизировали катера для боевых задач и обучали экипажи, зафиксирован удар по портовой инфраструктуре.
Удар по территории судоремонтного завода в Измаиле Одесской области был нанесен после того, как туда прибыли военные катера с территории Румынии, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, «Измаил: удар по портовой инфраструктуре... Удар пришелся на территорию судоремонтного завода. Ранее отмечалось прибытие со стороны Румынии нескольких военных катеров темного цвета, а также переоборудование украинских сторожевых катеров для выполнения боевых задач».
Также отмечается, что на заводе ведутся работы по восстановлению катеров, их модернизации под военные задачи и подготовке экипажей, передает РИА «Новости».
Подпольщики отмечают, что завод активно используется для укрепления украинского военного флота на Дунае. Именно на этой территории проводят ремонт и дооборудование катеров для дальнейших операций.
Напомним, ранее представители подполья заявили о разгроме логистического центра ВСУ в районе Одессы.