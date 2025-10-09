Лебедев сообщил об уничтожении высокопоставленного гостя с Запада в Одесской области

Tекст: Мария Иванова

Вооружение НАТО и «высокопоставленный гость с Запада» были уничтожены после взрывов в порту Ильичевск в Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, были уничтожены склад с боекомплектом и военное оборудование, в том числе, возможно, системы ПВО «Гепард» или «Пэтриот», передает РИА «Новости».

Лебедев рассказал: «Знаю, что уничтожили склад с боекомплектом, детонировало долго. Минимум одно попадание в ПВО «Гепард» или «Пэтриот» – доподлинно не известно. Есть прилеты по фурам, которые в этот момент загружались военное оборудование – конвейерные линии, точные станки… Видимо, привезли что-то «вкусное», что разгружали сразу и сразу направляли из порта».

По словам Лебедева, в результате взрыва погиб «высокопоставленный гость с Запада» и его команда встречающих. Он также отметил, что присутствие специалистов НАТО и их участие в сопровождении подобных грузов стало обычной практикой, добавив, что «ракеты или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют».

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а любые такие грузы становятся законной целью для российских военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что США и НАТО не только поставляют вооружения, но и участвуют в подготовке украинских кадров на территории Британии, Германии, Италии и других стран. В Кремле подчеркивают, что накачивание Украины оружием только ухудшает перспективы переговоров.

С 10 октября 2022 года Россия наносит удары по инфраструктуре Украины, в том числе по объектам оборонной промышленности и управления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что удары не наносятся по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Напомним, ранее румынские наемники были замечены на полигоне Болграда в Одесской области.

Подполье также сообщало, что в Одесской области был нанесен удар по судоремонтному заводу в Измаиле.

В Харьковской области уничтожили общежитие, где находились иностранные наемники ВСУ.

В сентябре после взрывов в Одесской области зафиксировали повреждения складских помещений.